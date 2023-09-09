"المغلوث" لـ"سبق": توقيع ولي العهد لمذكرة تفاهم "المشروع الاقتصادي" مع الهند سيعزز اقتصاد المنطقة

أشاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، بتوقيع مذكرة التفاهم للمشروع الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي.
وقال إنه حسبما ذكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان فإن هذا المشروع سيُسهم في تطوير البنى التحتية التي تشمل سككًا حديدية، مبينًا أن ذلك الممر الاقتصادي سوف يوفر فرص عمل طويلة الأمد كما سيزيد من التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط.
وأضاف أن المشروع سيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين كما سيُسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي، إضافة إلى أنه سيضم مد كابلات لنقل البيانات، وكذلك سيربط موانئ الشرق الأوسط وأوروبا والهند.
وذكر "المغلوث" في حديثه لـ"سبق" أن مذكرة التفاهم سوف تعزز الاقتصاد في المنطقة، وتخلق آفاقًا جديدة وقوية بين الهند ودول المنطقة والشرق الأوسط، مبينًا أن المذكرة جاءت لتعزز العلاقات وتجعل الشركاء يخدمون مستقبل المنطقة.
وأشار إلى أن جهود سمو ولي العهد دائمًا تستهدف خدمة المنطقة وشعوبها وتعزيز الأمن والاستقرار في شتى الميادين.