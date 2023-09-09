"المغلوث" لـ"سبق": توقيع ولي العهد لمذكرة تفاهم "المشروع الاقتصادي" مع الهند سيعزز اقتصاد المنطقة

وقال إنه حسبما ذكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان فإن هذا المشروع سيُسهم في تطوير البنى التحتية التي تشمل سككًا حديدية، مبينًا أن ذلك الممر الاقتصادي سوف يوفر فرص عمل طويلة الأمد كما سيزيد من التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط.