وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة الـ155 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في أعمال اجتماع الدورة الـ155 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.
وترأس الاجتماع وزير خارجية سلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية للمجلس السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وشارك في الاجتماع، وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس وشعوب المنطقة، فيما استعرض الوزراء مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.