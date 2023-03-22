وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة الـ155 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في أعمال اجتماع الدورة الـ155 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.