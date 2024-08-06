مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعالج "النواسير الشرجية" بالخلايا الجذعية

الذي قال إن المراجع وهو في العقد الثالث من عمره، زار المستشفى إثر معاناته من حزمة أعراض حادة بمنطقة فتحة الشرج، أبرزها ألم في المستقيم والتهابات وخروج بعض الإفرازات من فتحة بجانب فتحة الشرج، وفور وصوله خضع لعدة فحوصات، بدأت بالفحص البدني، ومن ثم التصوير بالرنين المغناطيسي، لتخطيط نفق الناسور والحصول على صور مفصلة لعضلة المصرة، وغيرها من أعضاء قاع الحوض، لفحص الناسور وكذلك الأنسجة المحيطة، وتوصل الفريق الطبي في النهاية إلى خارطة دقيقة لقنوات الناسور وفتحاته، وتَبين أن هناك أكثر من نفق.