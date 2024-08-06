مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعالج "النواسير الشرجية" بالخلايا الجذعية

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، ولأول مرة على مستوى المستشفيات الخاصة بالمنطقة الغربية، علاج الناسور الشرجي بتقنية حديثة، ترتكز على حقنه بالخلايا الجذعية بعد ترميمه جراحيًّا، ذكر ذلك د.خالد الرسيني استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم والسمنة، رئيس الفريق الطبي المعالج.
الذي قال إن المراجع وهو في العقد الثالث من عمره، زار المستشفى إثر معاناته من حزمة أعراض حادة بمنطقة فتحة الشرج، أبرزها ألم في المستقيم والتهابات وخروج بعض الإفرازات من فتحة بجانب فتحة الشرج، وفور وصوله خضع لعدة فحوصات، بدأت بالفحص البدني، ومن ثم التصوير بالرنين المغناطيسي، لتخطيط نفق الناسور والحصول على صور مفصلة لعضلة المصرة، وغيرها من أعضاء قاع الحوض، لفحص الناسور وكذلك الأنسجة المحيطة، وتوصل الفريق الطبي في النهاية إلى خارطة دقيقة لقنوات الناسور وفتحاته، وتَبين أن هناك أكثر من نفق.
وعلى ضوء تلك المعطيات تم وضع خطة علاجية، بدأت بترميم وإصلاح النواسير بدقة، ومن ثم حقنها بالخلايا الجذعية، التي تم تجهيزها مسبقًا بعد سحب الدهون من المريض وتحضيرها بواسطة جهاز خاص.
وأوضح د.الرسيني الحاصل على الزمالة الكندية والاسكتلندية، أن الإجراء الطبي مضى بصورة سلسة، وتم تحويل المراجع من غرفة العمليات إلى غرفة التنويم؛ حيث أمضى نحو 24 ساعة محاطًا بالعناية الطبية الحثيثة، قبل أن يغادر المستشفى إلى منزله، موضحًا أن فحوصات ما بعد العملية، أكدت -ولله الحمد- نجاح التدخل الطبي؛ إذ تراجعت حدة الأعراض بشكل متسارع، وتوقع أن تختفي تمامًا بشكل تدريجي.
واستطرد د.الرسيني أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، يُعَد أول مستشفى خاص يستخدم الخلايا الجذعية لعلاج الناسور الشرجي في المنطقة الغربية؛ مشيرًا إلى تقنية الخلايا الجذعية من أحدث الطرق العلاجية وأكثرها نجاعة؛ إذ إن نِسَب نجاحها تصل إلى نحو 75%؛ في حين أن النسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%، مع طرق العلاج التقليدية.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء، أكبر وأحدث مستشفى خاص بمحافظة جدة، ويضم أفضل الكفاءات الطبية ومزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية؛ مما أهله لتحقيق الكثير من النجاحات الطبية اللافتة خلال الأشهر الأولى من تشغيله.