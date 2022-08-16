"أبو شايقة": لا بطالة في مهنة التمريض.. ونحتاج إلى 40 ألف ممرض سعودي
كشف أول بروفيسور سعودي في التمريض، الدكتور أحمد أبو شايقة، عن الاحتياج إلى 40 ألف ممرض سعودي، وأكد في هذا الصدد أنه لا توجد بطالة في مهنة التمريض، مشيرًا إلى أن نسبة السعوديين في التمريض 37٪ بحسب إحصائيات وزارة الصحة.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور أبو شايقة في حديثه لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية أن رواتب الممرضين عالية، وبمميزات كبيرة، وفرص كثيرة.
وأرجع عزوف بعض الممرضات عن العمل في السعودية إلى رغبتهن الشخصية؛ إذ لا توجد بطالة في هذه المهنة؛ لأن الطلب على التمريض عالٍ.
وأوضح أبو شايقة أن العالم يحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى ثمانية ملايين ممرض.
وأضاف: يوجد بالسعودية 220 ألف ممرض (سعودي وغير سعودي)، منهم قرابة 80 ألف سعودي، و150 ألفًا من غير السعوديين؛ وبالتالي لدينا نقص في مهنة التمريض بمعدل 40 ألفًا.
وتساءل في هذا الإطار: كيف سيتم سد هذا العجز وتغطية هذا الاحتياج والجامعات تُخرِّج من 3500 -4000؟
ووجَّه رسالة إلى خريجي المرحلة الثانوية والآباء بأن مهنة التمريض مهنة إنسانية ذات مستقبل، وتحتاج إلى توطين، ومُمرِّض يعرف ثقافة المجتمع واحتياجات المريض.
وكشف أول بروفيسور سعودي في التمريض أنه لم يبدأ حياته في التمريض؛ إذ يحمل تخصص البكالوريوس والماجستير في إدارة مستشفيات من جامعة الملك سعود، ثم اتجه بعد ذلك إلى أمريكا ليحصل على البكالوريوس في التمريض؛ لشغفه وقناعته ومحبته لهذه المهنة الإنسانية العظيمة.