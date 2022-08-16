"أبو شايقة": لا بطالة في مهنة التمريض.. ونحتاج إلى 40 ألف ممرض سعودي

كشف أول بروفيسور سعودي في التمريض، الدكتور أحمد أبو شايقة، عن الاحتياج إلى 40 ألف ممرض سعودي، وأكد في هذا الصدد أنه لا توجد بطالة في مهنة التمريض، مشيرًا إلى أن نسبة السعوديين في التمريض 37٪ بحسب إحصائيات وزارة الصحة.