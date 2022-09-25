"العاصمة والعروس".. مزاد على أراضٍ بـ22 حيًّا بالرياض وجدة من "السعدون"

وتشمل الأراضي المطروحة في المزاد، أحياء: (العمارية، وأشبيليا، وظهرة العودة، والخير، والرابية، والروابي، والزهور، والعريجاء، وضاحية القدس، والمهدية، والنسيم، وطريق الخرج، ونمار، وضاحية نمار، وظهرة نمار، والمزاحمية، وضاحية نمار، وضاحية عريض، وقرطبة، ولبن، والنعيم، والجوهرة، والخالدية، والمحمدية، والهجرة).