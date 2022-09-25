"العاصمة والعروس".. مزاد على أراضٍ بـ22 حيًّا بالرياض وجدة من "السعدون"

تطرح شركة السعدون العقارية، في مزادها "العاصمة والعروس" الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى الثلاثاء بعد المقبل، أراضٍ متنوعة للبيع في أكثر من 22 حيًّا بمدينة الرياض وجدة، بمساحات تبدأ من 367م2 إلى 29000م2.
وتشمل الأراضي المطروحة في المزاد، أحياء: (العمارية، وأشبيليا، وظهرة العودة، والخير، والرابية، والروابي، والزهور، والعريجاء، وضاحية القدس، والمهدية، والنسيم، وطريق الخرج، ونمار، وضاحية نمار، وظهرة نمار، والمزاحمية، وضاحية نمار، وضاحية عريض، وقرطبة، ولبن، والنعيم، والجوهرة، والخالدية، والمحمدية، والهجرة).
وتتميز شركة السعدون العقارية بمزاداتها الرائعة والفريدة من نوعها من حيث الكم والكيف، والتي لم يسبق أن طُرح بالسوق مثيلها؛ مما جعلها رائدة ومبدعة بعالم المزادات.
للاستفسار
920003852
0555259495