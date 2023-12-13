مديرو مدارس بعد لقاء "البنيان": متفائلون بالتمكين والمزيد من الصلاحيات لدعم نواتج التعلم
نظمت وزارة التعليم في الرياض برنامج "لقاء الوزير بمديري المدارس" لمدة يومين، بحضور 32 من مديري ومديرات المدارس يمثلون 16 إدارة عامة للتعليم في المملكة.
جاء ذلك لتشخيص واقع الأداء ومتطلباته وتقييم الممكنات الحالية الممنوحة لمديري ومديرات المدارس، والوصول إلى مزيد من الدعم والتمكين للعملية التعليمية داخل المدرسة.
وناقش البرنامج أبرز التحديات التي تواجه الإدارة المدرسية، والرؤية المستقبلية الطموحة التي يتطلع لها مديرو المدارس في مدارسهم، إضافة إلى المتطلبات الواجب توافرها لمواجهة التحديات وتحقيق الرؤية المستقبلية.
وكان وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، قد أكد في لقاء مديري المدارس، على منح المدارس المزيد من الممكنات والصلاحيات لدعم نواتج التعلم.
ونوّه وزير التعليم "البنيان" إلى دور الإدارة المدرسية في تحسين مستوى نظام الجودة في المدارس وقدرتها على إدارة وتفعيل التقويم المدرسي، وما يستلزم من عمليات دعم وتحسين قَبْلية وبَعْدية، وربط القطاعات المساندة ذات العلاقة بنتائج التقويم المدرسي؛ لتحسين العمليات والخدمات.
وأكد على تمكين الإدارة المدرسية من خلال مجموعة من الممكنات الحسية والمعنوية التي تساعد مديري المدارس على أداء أدوارهم المنوطة بهم في قيادة العمل التعليمي في المدرسة.
ودعا "البنيان" إلى تحفيز وتمكين منظومة المدرسة؛ لتنفيذ دورها المتوقع في تحقيق المستهدفات الرئيسة والعمل بالشراكة مع إدارة التعليم على التحفيز المعنوي والمهني للمعلمين والمعلمات، والتركيز على بعض الأولويات والاتجاهات، ومنها رفع مستوى المهارات في القراءة والرياضيات كأساس متين لكل العلوم والمعارف والمهارات، مع التركيز على القيم والمهارات والأنشطة الصفية وغير الصفية؛ لتحفيز التعلم النشط والاتجاهات الإيجابية، بدلًا من التركيز على المعارف فقط، بهدف تحقيق نواتج تعلم أفضل.
فيما أكد عدد من مديري ومديرات المدارس بالمملكة، أهمية دور الإدارة المدرسية في قيادة العمل التربوي والتعليمي لتحسين نواتج التعلم في المدارس من خلال منحهم المزيد من الصلاحيات والممكنات.
وقال مدير ابتدائية الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم بإدارة تعليم منطقة القصيم ماجد الوايلي: سعدنا باستماع وزير التعليم من مديري ومديرات المدارس لأبرز المعوقات والصعوبات والرؤية المستقبلية.
ووصفت مديرة ثانوية الحكمة بإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة ماجدة الكريدة، مرئيات وزير التعليم بالرائعة، وتحدثت عن "تمكين مدير المدرسة ومكانة المعلم والشراكة بين الأسرة والمدرسة والطالب الذي يعد محور العملية التعليمية".
وعبر مدير ثانوية الإمام الشافعي بإدارة تعليم منطقة الباحة منصور سالم، عن تفاؤله بمستوى النقاشات والطرح في ورش العمل.
وأشار إلى أن اللقاء مع وزير التعليم وكلمته تشعرنا بالإيجابية والتفاؤل بتحقيق ما نصبو إليه في الوزارة والميدان التعليمي.
ولفتت مديرة الثانوية الرابعة والثلاثين بإدارة تعليم محافظة جدة سحر الهاجري، إلى أنه تم طرح مرئيات ومحاور مهمة خلال لقاء وزير التعليم.
وقالت: إن ما يشهده التعليم من نقلة كبيرة يأتي أولًا من تمكين مديري ومديرات المدارس وجعلهم الأساس في عمليات التحول المقبلة في الوزارة.
ويهدف البرنامج إلى بحث المزيد من الممكنات والصلاحيات لمديري ومديرات المدارس وتطوير قدراتهم؛ لإحداث الأثر ودعم نواتج التعلم والرفع من مستوى العملية التعليمية وتطويرها عبر منحهم المزيد من الصلاحيات داخل المدرسة، وأيضًا لتحقيق استقلالية أوسع في ممارسة الصلاحيات، وفق أحدث ما توصلت إليه المدارس الحديثة في العالم.