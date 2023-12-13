مديرو مدارس بعد لقاء "البنيان": متفائلون بالتمكين والمزيد من الصلاحيات لدعم نواتج التعلم

ودعا "البنيان" إلى تحفيز وتمكين منظومة المدرسة؛ لتنفيذ دورها المتوقع في تحقيق المستهدفات الرئيسة والعمل بالشراكة مع إدارة التعليم على التحفيز المعنوي والمهني للمعلمين والمعلمات، والتركيز على بعض الأولويات والاتجاهات، ومنها رفع مستوى المهارات في القراءة والرياضيات كأساس متين لكل العلوم والمعارف والمهارات، مع التركيز على القيم والمهارات والأنشطة الصفية وغير الصفية؛ لتحفيز التعلم النشط والاتجاهات الإيجابية، بدلًا من التركيز على المعارف فقط، بهدف تحقيق نواتج تعلم أفضل.