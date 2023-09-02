خيارات والنباتي مقدم.. "سوق خدمة الأغذية بالسعودية"..16 مليار دولار والنمو مركب

كما يشهد السوق أيضًا اتجاهًا متزايدًا نحو النظام الغذائي النباتي، حيث يزداد الاهتمام بالأطعمة النباتية والخيارات الصحية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الطلب المتزايد على الأطعمة النباتية، وأن يؤدي إلى زيادة في تنوّع الخيارات المتاحة في سوق خدمة الأغذية.