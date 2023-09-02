خيارات والنباتي مقدم.. "سوق خدمة الأغذية بالسعودية"..16 مليار دولار والنمو مركب

يقترب حجم سوق خدمة الأغذية في المملكة العربية السعودية من الوصول إلى 16.02 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري بعد أن تجاوز 14.16 مليار دولار العام الماضي 2022.
ووفقاً لتقرير "fortunebusinessinsights"، فإن النمو القوي للسوق مستمر، حيث يتوقع أن يتجاوز 34.04 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيراً الى أن معدل النمو السنوي المركب للسوق سيكون نحو 11.37% خلال الفترة المذكورة.
ويُعزى النمو الكبير لسوق خدمة الأغذية في المملكة إلى زيادة الطلب على خدمات التوصيل إلى المنازل وزيادة استهلاك الطعام الجاهز، كما تسهم زيادة عدد المراكز التجارية والمطاعم في البلاد في نمو السوق، علاوة على ذلك، يشهد السوق دخول الشركات العالمية لاستغلال الفرص المتاحة في السعودية.
كما يشهد السوق أيضًا اتجاهًا متزايدًا نحو النظام الغذائي النباتي، حيث يزداد الاهتمام بالأطعمة النباتية والخيارات الصحية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الطلب المتزايد على الأطعمة النباتية، وأن يؤدي إلى زيادة في تنوّع الخيارات المتاحة في سوق خدمة الأغذية.