"مسك" تطلق "اليوم الأول 3" للإرشاد المهني للطلاب بجميع المناطق

ويستهدف البرنامج في نسخته الثالثة إتاحة الفرصة لأكثر من 1200 طالب وطالبة، ويُعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، حيث تتكامل الجهود مع 94 شريكًا من مختلف المؤسسات والكيانات الحكومية والخاصة، الذين احتضنوا أكثر من 750 كفاءة واعدة، وأتاحوا لهم العديد من فرص المحاكاة في مختلف المجالات المهنية، وبصحبة خبراء ملهمين.