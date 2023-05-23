"مسك" تطلق "اليوم الأول 3" للإرشاد المهني للطلاب بجميع المناطق

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" النسخة الثالثة من برنامج "اليوم الأول" "Job Shadowing”، المُتاح للمواطنين والمواطنات من طلبة المرحلة الثانوية، في جميع مناطق المملكة.
وصُمم البرنامج لمساعدة الطلبة على اكتشاف ميولهم المهنية، واكتساب معارف تجريبية واقعية، عبر تجربة المحاكاة الوظيفية، التي تمنح الطلبة فرصة قضاء يوم كامل في مهنة المستقبل.
ويستهدف البرنامج في نسخته الثالثة إتاحة الفرصة لأكثر من 1200 طالب وطالبة، ويُعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، حيث تتكامل الجهود مع 94 شريكًا من مختلف المؤسسات والكيانات الحكومية والخاصة، الذين احتضنوا أكثر من 750 كفاءة واعدة، وأتاحوا لهم العديد من فرص المحاكاة في مختلف المجالات المهنية، وبصحبة خبراء ملهمين.
ونوهت "مسك" بأن التقديم على البرنامج مستمر حتى الـ 27 من شهر مايو، عبر منصة مكان مسك: (برنامج Job Shadowing (اليوم الأول (misk.org.sa))، حيث يُمكن معرفة المزيد من التفاصيل، والاطلاع على الشروط، والتسجيل.