ضبط 21 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في مكة والمدينة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (24) آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (8) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، و(3) مقيمين من الجنسيات السورية والمصرية والهندية، و(3) مواطنين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.