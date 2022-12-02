محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحدد الأماكن المسموح بالتنزه فيها

وشددت على أن التنزه سيكون متاحًا للجميع بشكل أساسي ودون تصريح مع بعض الضوابط العامة؛ مثل أن يكون شبة الضو على حامل، وعدم ترك النفايات في المكان؛ لضمان عدم ترك أثر بيئي سلبي، بالإضافة لعدة ضوابط عامة بحيث تكون جميع الأماكن نظيفة للحفاظ على الغطاء النباتي.