محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحدد الأماكن المسموح بالتنزه فيها

حددت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، المناطق المسموح بدخولها للتنزه، وغير المسموح بدخولها بشكل كامل.
وقالت: لا يُسمح بالدخول والتنزه مطلقًا في منطقة "التيسية" بشكل كامل.
وأوضحت بالتفصيل حدود التيسية وأسماء المناطق والطرق والأماكن الممنوع التنزه فيها.
وأفادت المحمية بأن المناطق المسموح بالدخول إليها، والتنزه تشمل: منطقة الحجرة، ومنطقة النفود الكبير.
وشددت على أن التنزه سيكون متاحًا للجميع بشكل أساسي ودون تصريح مع بعض الضوابط العامة؛ مثل أن يكون شبة الضو على حامل، وعدم ترك النفايات في المكان؛ لضمان عدم ترك أثر بيئي سلبي، بالإضافة لعدة ضوابط عامة بحيث تكون جميع الأماكن نظيفة للحفاظ على الغطاء النباتي.