أجمل الألوان الداخلية المتناغمة لتصميم منزلك

يعتبر بعض مصممي الديكور أن التصميم الانتقائي هو النسخة الأكثر حداثة وأناقة مقارنة بالتصميم البوهيمي (سمّيت بالانتقائية لاعتمادها على انتقاء المصمم للقطع الديكورية واختيار الألوان على حسب ذوقه). يلتقي كلا التصميمين، الانتقائي والبوهيمي، في نقاط مشتركة بينهما، وهي طبيعة التصميم، ومجموعات الألوان، وطرق التنسيق، وقطع الديكور والأثاث، لكن تعتبر عناصر التصميم الانتقائي أقل تراتبية وأكثر عصرية. الغرف التي تتبع النمط الانتقائي في تصميمها، تعتمد على قطع ديكورية مميزة، وفي غالب الأحيان، تنتقى من عناصر التصاميم الداخلية الأخرى وتستوحى منها.