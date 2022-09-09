أجمل الألوان الداخلية المتناغمة لتصميم منزلك

يقول مصمم الديكور الإنجليزي ديفيد هيكس: "إن أفضل الغرف هي تلك التي لديها قصة تُروى عن قاطنيها". يعبّر هذا الاقتباس من دون شك عن حقيقة بسيطة، تحمل في طيّاتها تساؤلات جمالية عميقة! بعبارة أخرى، هل يُظهر التصميم الداخلي اختلاف منزلك وتفرّده؟ وإذا كان كذلك، كيف؟
عند الانتهاء من اختيار التصميم الداخلي، ننتقل إلى الخطوة التالية، ألا وهي اختيار الألوان التي لابدّ أن تتلاءم مع التصميم الذي اخترت (يمكنك الاطلاع على موضة الألوان 2022).
لبعض الأنماط الجمالية مثل الدمشقية، والآسيوية اعتبارات تاريخية تجعل من ألوان محددة هي الأنسب لها. أما بالنسبة لأنماط أخرى، مثل المعاصرة أو البوهيمية، فهي تمنح المصمم أو صاحب المنزل مساحة أكبر للإبداع وتجربة مجموعات ألوان فريدة.
لذا، من المهم لصاحبة المنزل معرفة واختيار التصميم الداخلي الذي ترغب به قبل البدء بانتقاء واختيار مجموعة الألوان. في هذه السطور نسرد لك قائمة بأكثر أنماط التصميم الداخلي رواجاً بهدف إلهامك بأفضل الألوان لجدران منزلك، وفق ما أوردت "دهانات الجزيرة" في موقعها على شبكة الإنترنت.
التصميم التراثي أحد أقدم الأنماط وأكثرها بساطة، ويعود السبب في ذلك إلى أن هذا التصميم متجذّر في ثقافة الشعوب وتراثها. يعتمد بشكل كبير على التزيين بقطع وخامات قديمة، ويعتمد هذا النمط من التصميم على الموروث، ويحافظ على تقليديته باعتماده على زخارف قليلة بأشكال متماثلة ومتناغمة، بالإضافة إلى الأخشاب المنحوتة بشكل تقليدي، والمنسوجات المنقوشة بالزخارف التقليدية.
فيما يتعلق باختيار الألوان للبيوت التراثية، فلابدّ لمجموعة الألوان التي ستختارها أن تبرز ثلاثة ألوان على الأقل بشكل جليّ وأنيق حتى تعطي هذا النمط اللمسة العصرية التي تريدها. إن الألوان مثل البني والبيج هي ألوان تتناسب مع البيوت التراثية.
يمنح النمط المعاصر مساحة محايدة وعملية للمصممين، وتتمحور مجموعات الألوان في هذا التصميم حول الدرجات المحايدة. على سبيل المثال، الأوف وايت، والرمادي الدافئ، والرمادي الفاتح، مع تداخل خفيف للون الأسود. بالإضافة إلى أن درجات ألوان الخامات الخشبية المتدرّجة من الدرجات الفاتحة لخشب البلوط، إلى الدرجات الغنية لخشب الجوز، تتلاءم مع التصميم المعاصر، وبالأخص على الديكور، كما تمنح عمقاً ودفئاً أكثر للألوان في المكان.
بإمكانك أيضاً مزج الدرجات الترابية مثل بيستو أو ساند ستون أو إمباير، لتبرز المظهر الطبيعي بشكل أكبر للنمط المعاصر. يمكنك الاطلاع على منتج كونكريت إفكت، فلربما يعطيك الإلهام الذي تريد. يمكنك اختيار ألوان مثل البني والرمادي وتدرّجاتها لتكسر حدّة الألوان الفاتحة في المكان، ولتعطي تبايناً وتناغماً جميلاً لغرفتك.
يعتبر بعض مصممي الديكور أن التصميم الانتقائي هو النسخة الأكثر حداثة وأناقة مقارنة بالتصميم البوهيمي (سمّيت بالانتقائية لاعتمادها على انتقاء المصمم للقطع الديكورية واختيار الألوان على حسب ذوقه). يلتقي كلا التصميمين، الانتقائي والبوهيمي، في نقاط مشتركة بينهما، وهي طبيعة التصميم، ومجموعات الألوان، وطرق التنسيق، وقطع الديكور والأثاث، لكن تعتبر عناصر التصميم الانتقائي أقل تراتبية وأكثر عصرية. الغرف التي تتبع النمط الانتقائي في تصميمها، تعتمد على قطع ديكورية مميزة، وفي غالب الأحيان، تنتقى من عناصر التصاميم الداخلية الأخرى وتستوحى منها.
من ناحية الألوان، فهذا التصميم غني ومتنوع بالألوان، ويسمح لك بالإبداع بالطريقة التي تريد. على سبيل المثال، يمكنك اختيار ألوان حيوية مع منتج مثل "نوفل تشارم"، أو الانطلاق باتجاه مختلف تماماً بتصاميم مفعمة بألوان حيوية ومبهجة. يعتمد التوجّه الأكثر رواجاً في الوقت الحالي على اختيار خلفية بلون محايد للجدران، مثل بمبل بي أو بريك يارد، بحيث تسمح لك باختيار وتنسيق أي قطع أو خامات ديكورية ترغب بها.
تعود أصول التصميم الصناعي إلى تصاميم المصانع في القرن الماضي. يمكن القول بأن هذا التصميم عملي أكثر من غيره، ويعود السبب لاعتماده على عناصر طبيعية خام مثل المعادن، والخشب العتيق، والجلد. لكن إذا كنت تودّ إضافة لمسات جمالية للمكان، فيمكنك استخدام مجموعة ألوان داكنة، وقطع ديكورية، وزخارف تعطي روحاً وشخصيةً مختلفةً لهذا النمط.
يعتمد التصميم الصناعي على جماليات معاصرة وبسيطة، وأشكال هندسية، وكذلك على الأنماط غير المتماثلة بالديكور الداخلي. وأفضل الألوان التي يمكن اعتمادها لهذا النمط هي الألوان ذات الإيحاءات الحادّة مثل اللون الجملي، والأزرق الصخري. وبشكل عام يعتمد هذا النمط على مزيج أنيق من الألوان، مثل: الأسود، والرمادي، والبني.
يمكنك الاطلاع على دهان رست إفكت للمظهر الصناعي الذي تريده للتصميم الداخلي لمنزلك.
يتصدّر التصميم التقليلي، مثل التصميم المعاصر، قائمة التصاميم الداخلية الأكثر رواجاً في الوقت الحالي. يتميز هذا التصميم بالبساطة أولاً وأخيراً، فنرى خامات بسيطة، واستخداماً أقل للأشكال والزخارف، فالفلسفة خلف هذا التصميم هو التركيز على نوعية الأشياء وليس على كثرتها. لهذا السبب، لن ترى في هذا النوع من التصاميم استخداماً مفرطاً للديكورات أو لقطع الأثاث. لذا، في حال اخترت هذا النمط من التصميم، اختر قطعاً قليلةً وأنيقةً في ذات الوقت.
تميل مجموعة الألوان في التصميم التقليلي في الغالب للدرجات الفاتحة من الألوان، فنرى الألوان مثل بارلي، وألوڤيرا، وكلاود، كلها ألوان تدخل ضمن نطاق الألوان التقليلية. القاعدة الأساسية في التصميم التقليلي هي أن تتجنّب أن تكون لافت للنظر، فالتركيز يكون على الألوان الخافتة والهادئة، مثل الذي يوفره لك منتج جرين مات.
العنصر الرئيسي لهذا التصميم هو استخدام اللون الأبيض، لذا، فكّر دائماً في البياض عند اختيارك لأي لون، مثل أبيض جليدي، على سبيل المثال، اسأل نفسك، هل هو أقرب إلى اللون الأبيض منه إلى اللون الأزرق؟ لابدّ لأي لون تختاره أن يبعث في نفسك إيحاءات مشابهةً للون الأبيض.
لابدّ أنك أدركت الآن الخطوط الرفيعة التي تفصل بين هذه التصاميم، وكيف هي متشابهة ومتشابكة في آنٍ واحد. ومع هذه المعلومات، يمكنك أن تبدأ في تصوّر التصميم والشخصية التي تودّ أن يتفرّد بها منزلك!