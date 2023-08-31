24 جناحًا يحكي قصة 300 ألف نخلة.. "مهرجان تيماء للمنتجات الزراعية" يتفاعل

فإذا تطرقنا للتمور ستجد أشهرها الحلوة، والبرني، والسكري، والخلاص، وغيرها من الأنواع، حيث أسهمت النخلة بشكل كبير في حياة الأقدمين، كما يقدّر عدد النخيل في المحافظة بما يقارب 300 ألف نخلة ويأتي ذلك من اهتمام أهالي تيماء بالزراعة، جعلها تتميز وتنافس مدن ومحافظات المملكة في هذا المجال، وما ساعد المزارعون أيضًا وفرة المياه، السطحية والجوفية، والتربة الخصبة، والمناخ الملائم، المعتدل نسبيًا، بالإضافة للنخيل والتمور، نجد أنواعًا أخرى لا تقل أهمية عما ذكرناه من قبل، ألا وهي العنب وأشهره الطائفي والبصراوي والشامي، والرمان وأشهره الطائفي والتيمائي، وكذلك التين الأحمر والأبيض، والمشمش، والتفاح، بالإضافة إلى هذه المنتجات التي يتباهى بها مزارعو تيماء، تجد الكمثرى، الليمون، والبرقوق، واللوز، وأشجار أخرى متنوعة مثل الكرز، والجوافة، والزيتون، بالإضافة إلى أنواع أخرى استطاعوا إدخالها مثل الفراولة.