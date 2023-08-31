24 جناحًا يحكي قصة 300 ألف نخلة.. "مهرجان تيماء للمنتجات الزراعية" يتفاعل

نجح مزارعو تيماء في الحفاظ على الإرث الزراعي التاريخي لهذه المحافظة العريقة، التي طالما اشتهرت بالزراعة، حيث تمتاز أرضها بعطاء أجود أنواع الحمضيات والنخيل، وغيره من المنتجات التي أدخلها المزارعون إلى قائمة الفواكه والخضراوات التي تتميز بها تيماء.
وتميّزت المحافظة خلال اليوم الأول من فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الأول، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، ويستمر لمدة 3 أيام؛ حيث احتوى على أكثر من 24 جناحًا يشارك فيها المزارعون.
فإذا تطرقنا للتمور ستجد أشهرها الحلوة، والبرني، والسكري، والخلاص، وغيرها من الأنواع، حيث أسهمت النخلة بشكل كبير في حياة الأقدمين، كما يقدّر عدد النخيل في المحافظة بما يقارب 300 ألف نخلة ويأتي ذلك من اهتمام أهالي تيماء بالزراعة، جعلها تتميز وتنافس مدن ومحافظات المملكة في هذا المجال، وما ساعد المزارعون أيضًا وفرة المياه، السطحية والجوفية، والتربة الخصبة، والمناخ الملائم، المعتدل نسبيًا، بالإضافة للنخيل والتمور، نجد أنواعًا أخرى لا تقل أهمية عما ذكرناه من قبل، ألا وهي العنب وأشهره الطائفي والبصراوي والشامي، والرمان وأشهره الطائفي والتيمائي، وكذلك التين الأحمر والأبيض، والمشمش، والتفاح، بالإضافة إلى هذه المنتجات التي يتباهى بها مزارعو تيماء، تجد الكمثرى، الليمون، والبرقوق، واللوز، وأشجار أخرى متنوعة مثل الكرز، والجوافة، والزيتون، بالإضافة إلى أنواع أخرى استطاعوا إدخالها مثل الفراولة.
وبعيدًا عن الفاكهة، تجد محاصيل الخضراوات تتمثل في البطاطس، والطماطم، والخيار، والكوسا، واللوبياء، والفاصولياء، والفلفل، والباذنجان، والملوخية، والبصل، والفجل، وغيرها من الخضراوات؛ حيث تعد الزراعة من أهم موارد تيماء منذ القدم حتى العصر الحالي، كما تتميز تيماء بأرضها الخصبة، ومياهها الجوفية العذبة.