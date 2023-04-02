فريق طبي ينجح في إجراء جراحة دقيقة بالمعدة لرضيع بـ "ولادة بيشة"

يذكر أنه وخلال شهر فبراير 2023م ، تم استقبال عدد (4056) مستفيداً في طوارئ المستشفى بالإضافة إلى استقبال عدد ( 3828) مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى ( 742) ، فيما تم إجراء (315) عملية جراحية.