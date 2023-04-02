فريق طبي ينجح في إجراء جراحة دقيقة بالمعدة لرضيع بـ "ولادة بيشة"

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة في إنقاذ حياة طفل رضيع كان يعاني من انسداد خلقي في فتحة البوابة بالمعدة مما أدى إلى معاناته من قيء مستمر.
وتفصيلاً، أوضحت "صحة بيشة" أن الطفل وصل إلى قسم الطوارئ وتم إجراء الفحوصات المخبرية وعمل فريق العمل في الحضانة الإسعافات للحالة وبعد إجراء الأشعة التشخيصية تبيّن وجود الانسداد الخلقي للمعدة، وتم تحضير الحالة لإجراء العملية.
وأضافت الصحة: اُجريت له عملية ( بَضع عضل البواب) وتكللت جهود الطاقم الطبي بنجاح العملية - بحمد الله - ومتابعة حالته الصحية إلى أن خرج من المستشفى بصحة جيدة.
وأجرى العملية فريق طبي مكون من كل من: الدكتور حميد بو قطوف استشاري التخدير ، والدكتور عمر السماحي استشاري جراحة أطفال ، والدكتور فهيم الحسن أخصائي جراحة أطفال.
يذكر أنه وخلال شهر فبراير 2023م ، تم استقبال عدد (4056) مستفيداً في طوارئ المستشفى بالإضافة إلى استقبال عدد ( 3828) مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى ( 742) ، فيما تم إجراء (315) عملية جراحية.