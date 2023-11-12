"البديوي" يؤكد حرص قادة دول المجلس على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا

وأفاد بأن تنظيم هذا المنتدى أتى ليركز على الموضوعات الاقتصادية والاستفادة من الفرص والإمكانيات الاستثمارية الكبرى في العديد من المجالات لدى الجانبين، حيث يستهدف عددًا من المجالات الاقتصادية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار، الصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والزراعة والغذاء، والرياضة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من صناع القرار، ورجال الأعمال في دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا، وسيكون هذا المنتدى كذلك فرصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة، ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين مما يعود بالنفع على اقتصاديات دول المجلس وتركيا ويزيد من رفاهية شعوبها.