دراسةٌ تُوصي بتجويد وحدات التعلم الرقمية بمنصة عين وزيادة إمكانية وصول ذوي الاحتياجات
ناقش مؤتمر تعليم وتعلم الرياضيات الثامن -على مدى يومين- أكثر من 40 ورقة بحثية، تناولت العديد من المجالات التعليمية والعلمية المختلفة.
وتوصلت العديد من الدراسات إلى نتائج هامة؛ منها الدراسة التي قدّمتها الباحثات: (فاطمة عبدالعزيز الخثعمي، وعهود بنت حمد الدبيان، والأستاذة الدكتورة أمل آل إبراهيم) بعنوان "تحليل منصة عين التعليمية دراسة تحليلية".. وتناولت وحدات التعلم الرقمية المتاحة للطالب لمقرر الرياضيات بالصف الأول المتوسط، والمتمثلة في الدرس والفيديوهات التعليمية، و"قيم نفسك"، والأنشطة.
وتوصلت الدراسة التحليلية إلى أن وحدات التعلم الرقمية من نوع الأنشطة تتوفر فيها المعايير المقترحة في الدراسة، وهي (التوافق مع أهداف الدرس، وشرح الموضوع، وجودة التقييم، وجودة التقنيات التفاعلية، وتدريبات الممارسة والتعلم، وتهيئة الفرص لتعلم أعمق، والعدالة وإمكانية الوصول والدعم، وتقديم التغذية الراجعة)، بدرجة عالية بمتوسط حسابي بلغ 3.97 من 4؛ بينما جاءت بدرجة متوسطة لوحدات الدرس، "وقيم نفسك"، والفيديوهات التعليمية؛ حيث بلغت المتوسطات الحسابية لها (3.14- 3 – 2.92) على التوالي.
وأسفرت الدراسة أيضًا عن أن معياريْ درجة التوافق مع أهداف الدرس بمتوسط حسابي بلغ 2.25، ومعيار جودة التقنيات التفاعلية بمتوسط حسابي بلغ 2.38 من 4؛ كانا متوفريْن بدرجة منخفضة؛ فيما جاءت بقية المعايير المقترحة بدرجة بين المتوسطة والعالية.
ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الدعم وتقديم التغذية الراجعة للفيديوهات التعليمية جاء بدرجة منخفضة؛ حيث بلغ 1.23 من 4، كما أن وحدة التعلم الرقمية من نوع "الأنشطة"؛ جاء بمعيار توافق مع أهداف الدرس بدرجة منخفضة بلغت 1.9 من 4.
وفي نوع "قيم نفسك" جاء معيارا "التوافق مع أهداف الدرس" و"شرح الموضوع" بدرجة منخفضة؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي 1 من 4.
وخرجت الدراسة بعدة توصيات؛ أبرزها: تجويد وحدات التعلم الرقمية على منصة عين التعليمية، بالإضافة إلى زيادة إمكانية الوصول لجميع وحدات التعلم الرقمية وجميع المتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة.