دراسةٌ تُوصي بتجويد وحدات التعلم الرقمية بمنصة عين وزيادة إمكانية وصول ذوي الاحتياجات

وتوصلت الدراسة التحليلية إلى أن وحدات التعلم الرقمية من نوع الأنشطة تتوفر فيها المعايير المقترحة في الدراسة، وهي (التوافق مع أهداف الدرس، وشرح الموضوع، وجودة التقييم، وجودة التقنيات التفاعلية، وتدريبات الممارسة والتعلم، وتهيئة الفرص لتعلم أعمق، والعدالة وإمكانية الوصول والدعم، وتقديم التغذية الراجعة)، بدرجة عالية بمتوسط حسابي بلغ 3.97 من 4؛ بينما جاءت بدرجة متوسطة لوحدات الدرس، "وقيم نفسك"، والفيديوهات التعليمية؛ حيث بلغت المتوسطات الحسابية لها (3.14- 3 – 2.92) على التوالي.