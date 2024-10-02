شتاء هذا العام بالمملكة هو الأبرد والأطول.. متحدث "الأرصاد": معلومات فردية غير صحيحة

وأضاف "القحطاني"؛ في مداخلة لبرنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية"، أن المركز أعلن أن شتاء هذا العام سيكون في المعدل وفي بعض المناطق سيكون أعلى من المعدل بدرجة واحدة، ومازالت أمامنا فترة لا يمكن خلالها التنبؤ بكل تفاصيل فصل الشتاء.