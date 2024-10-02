شتاء هذا العام بالمملكة هو الأبرد والأطول.. متحدث "الأرصاد": معلومات فردية غير صحيحة

أكّد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني؛ أنه وفقاً للتقارير المناخية التي يعدّها المركز الإقليمي للتغيُّر المناخي لا توجد أي مؤشرات حول شتاء قارس بالمملكة، كما يروَّج له بمنصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
وأضاف "القحطاني"؛ في مداخلة لبرنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية"، أن المركز أعلن أن شتاء هذا العام سيكون في المعدل وفي بعض المناطق سيكون أعلى من المعدل بدرجة واحدة، ومازالت أمامنا فترة لا يمكن خلالها التنبؤ بكل تفاصيل فصل الشتاء.
ولفت إلى أن التقارير المناخية الصادرة عبارة عن ملامح مناخية ولا يمكن وصفها بالفعلية، والتكهنات التي يروَّج لها عبارة عن معلومات فردية ليست صادرة عن مؤسسات رسمية.
وأضاف "القحطاني"؛ أننا مازلنا في فصل الخريف، وأول ديسمبر هو بداية الشتاء بالمملكة.
وأشار إلى أننا سنعيش خلال الشهرين المقبلين في فصل الخريف وملامحه متقلبة متسارعة ستشهد فرصاً لهطول الأمطار واعتدالاً نسبياً لدرجات الحرارة وتذبذباً في قيم الضغط ورياحاً نشطة، وهي مرحلة انتقالية نستعد خلالها لدخول فصل الشتاء.