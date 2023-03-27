"إتقان العقارية" تقوم بتجربة ناجحة لاختبار نظام السلامة والصحة المهنية في برجها بالعاصمة الرياض

أجرت شركة إتقان العقارية، تجربة تدريبية لمنسوبيها في إدارة السلامة والصحة المهنية لاختبار عملية إخلاء برجها في العاصمة الرياض؛ تفاديًا لحالات الطوارئ؛ حيث تم البرنامج بمشاركة كافة موظفي الشركة بمختلف مستوياتها الإدارية يوم أمس الأول، وقد تم رصد نتائج هذا الاختبار وفق أعلى معايير الجاهزية في السلامة المهنية.
ويأتي إطلاق البرنامج التدريبي في ظل سعي شركة "إتقان العقارية" للحصول على شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018؛ حيث أسفر البرنامج عن تحقيق الكثير من الإيجابيات، التي تمثلت في قوة التنسيق بين أفراد فريق إدارة الأزمات، والاستيعاب الكامل من جميع الموظفين لعملية الإخلاء.
وكشف البرنامج بعض فرص التحسين لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ومن هذه الفرص: تخصيص مساعدات للموظفين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإجراء تجارب لحساب الوقت المعياري للإخلاء من الطابق الثامن لنقاط التجمع؛ وذلك للموظفين الذين يتمتعون بصحة جيدة، وآخرين مرضى وكبار سن.
جدير بالذكر أن برنامج الإخلاء لبرج إتقان، استغرق فقط 5 دقائق من بداية قرع الجرس وحتى وصول آخر موظف إلى نقاط التجمع المحددة من قِبَل فريق السلامة بالشركة؛ مما يعكس نجاح الهياكل التنظيمية لتطبيق معايير إدارة السلامة المهنية في برج إتقان الذي يمثل أحد الشواهد الحضارية في قلب الرياض.