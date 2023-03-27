"إتقان العقارية" تقوم بتجربة ناجحة لاختبار نظام السلامة والصحة المهنية في برجها بالعاصمة الرياض

أجرت شركة إتقان العقارية، تجربة تدريبية لمنسوبيها في إدارة السلامة والصحة المهنية لاختبار عملية إخلاء برجها في العاصمة الرياض؛ تفاديًا لحالات الطوارئ؛ حيث تم البرنامج بمشاركة كافة موظفي الشركة بمختلف مستوياتها الإدارية يوم أمس الأول، وقد تم رصد نتائج هذا الاختبار وفق أعلى معايير الجاهزية في السلامة المهنية.