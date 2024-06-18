"العثيم" يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ، وما شهده من تنظيم رائع وسهولة في تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة وأماكن إقامتهم وأدائهم للنسك بكل سهولة ويسر وطمأنينة.
وقال "العثيم": إن النجاح الذي تحقق بفضل الله وتوفيقه يأتي تتويجًا للتوجيهات الحكيمة والجهود المباركة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- من أجل استقبال ضيوف الرحمن الذين يأتون من شتى بقاع العالم لأداء فريضة الحج والاهتمام بتوفير كل الإمكانات لضمان تأدية هذه الشعيرة في بيئة منظمة وأجواء تعبدية آمنة تراعي جودة الخدمات ومتطلباتها وتحقق سلامة الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام.
وأكد العثيم أن هذا الاهتمام والرعاية المستمرة من قِبَل ولاة الأمر "وفقهم الله" للحرمين الشريفين والسعي إلى تطويرهما وعمارتهما بالمشروعات العملاقة، والاهتمام بتوفير جميع الإمكانات اللازمة وتهيئة منظومة الخدمات الصحية والأمنية ، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة انطلاقًا من المسؤوليات العظيمة التي يتشرف بحملها أهل هذه البلاد الطاهرة لخدمة ضيوف الرحمن وتذليل سائر الصعاب لينعموا بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وختم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله لبلادنا الطاهرة مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يُمدهما بعونه وتوفيقه.