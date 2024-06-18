"العثيم" يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج

وقال "العثيم": إن النجاح الذي تحقق بفضل الله وتوفيقه يأتي تتويجًا للتوجيهات الحكيمة والجهود المباركة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- من أجل استقبال ضيوف الرحمن الذين يأتون من شتى بقاع العالم لأداء فريضة الحج والاهتمام بتوفير كل الإمكانات لضمان تأدية هذه الشعيرة في بيئة منظمة وأجواء تعبدية آمنة تراعي جودة الخدمات ومتطلباتها وتحقق سلامة الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام.