5.832.384 زائرًا للمسجد النبوي خلال أسبوع

وشملت الخدمات الميدانية التي قدمتها الجهات والإدارات ذات العلاقة بخدمة الزائرين في المسجد النبوي، تقديم 123200 عبوة ماء زمزم للمصلين، إضافة إلى 99832 وجبة إفطار للصائمين في الأماكن المخصصة داخل المسجد النبوي، كما استفاد 31207 زائرين من كبار السن والعائلات من خدمات التنقل بالعربات الكهربائية، وتسهيل انتقالهم عبر الساحات إلى أبواب المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 2492 زائرًا للاطلاع على مراحل توسعة المسجد النبوي، وما يحويه من خدمات ومرافق تم تهيئتها لخدمة المعتمرين والزائرين خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.