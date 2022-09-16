"الحقيل" للمستثمرين في جازان: الفرص المتاحة جوهرية وسنذلل المصاعب

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المستثمرين ورجال الأعمال ولها علاقة بالقطاع البلدي يأتي من بينها سرعة إنهاء المعاملات وإصدار التراخيص لأصحاب المشاريع وقطاع الأعمال، وكذلك تذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في بعض القطاعات، مثل قطاع التعليم الأهلي وقطاع الخدمات الصحية، وكذلك القطاع السياحي وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في جميع المجالات، وسبل تعزيز التعاون مع المستثمرين، ودعم القطاع الخاص في المنطقة ورصد التحديات التي قد تواجههم ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة.