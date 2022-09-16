"الحقيل" للمستثمرين في جازان: الفرص المتاحة جوهرية وسنذلل المصاعب

التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، خلال زيارته لمنطقة جازان، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة جازان والمستثمرين في المنطقة.
وتأتي الزيارة ضمن جولته على مجموعة من مناطق المملكة؛ بهدف تعزيز وتطوير العلاقة، ورفع مستوى الوعي بدور الوزارة مع شركائها في المناطق، والوقوف على مقومات كل منطقة، وتعزيز تنافسيتها لزيادة فرص تطوير الاستثمارات، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المستثمرين ورجال الأعمال ولها علاقة بالقطاع البلدي يأتي من بينها سرعة إنهاء المعاملات وإصدار التراخيص لأصحاب المشاريع وقطاع الأعمال، وكذلك تذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في بعض القطاعات، مثل قطاع التعليم الأهلي وقطاع الخدمات الصحية، وكذلك القطاع السياحي وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في جميع المجالات، وسبل تعزيز التعاون مع المستثمرين، ودعم القطاع الخاص في المنطقة ورصد التحديات التي قد تواجههم ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، ثمّن رئيس غرفة جازان المستشار أحمد أبوهادي، لوزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان حرصه على لقاء رجال الأعمال وبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وكذلك رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم.
وأكد على أهمية مثل هذه اللقاءات لما تمثله منطقة جازان من مقومات تختلف عن بقية مناطق المملكة وفرص استثمارية كبيرة لم تستهدفه رؤية المملكة 2030 من مرحلة استثمارية تعزز من تنافسية المنطقة وتمكن المستثمرين المحليين والأجانب من الوصول للفرص المتنوعة لمصادر الدخل.
وذكر أن الغرفة تحرص على أن تعرض الفرص بشكل عملي ومباشر أمام المستثمرين وتقدم جميع التسهيلات لهم من خلال العمل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة.