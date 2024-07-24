مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينهي معاناة شابة مع انحراف في العمود الفقري

بفضل من الله، شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، إجراء أول عملية جراحة لتعديل انحراف العمود الفقري "الجنف"، وحققت العملية نجاحًا كبيرًا؛ حيث تمكن الفريق الطبي الذي قادة د.صلاح الدين خليفة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، من تقويم العمود الفقري وتثبيت ودمج الفقرات، منهيًا معاناة شابة عشرينية مع حزمة أعراض غيرت نمط حياتها.
وقال د. خليفة إن المريضة راجعت المستشفى، وهي تشتكي من انحناء جانبي للعمود الفقري منذ نحو سنة، ومؤخرًا تزايدت حدة الأعراض، وأصبحت تعاني من صعوبة في ممارسة الحياة الطبيعة، وتغير نمط حياتها وتقيدت حركتها.. وفور وصولها إلى المستشفى أجريت لها التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة، التي بينت إصابتها بحالة انحراف "جنف" بدرجة "43" بالفقرات الصدرية، ودرس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وخلص إلى ضرورة التدخل الجراحي لعلاج العيوب، والحد من المضاعفات.
وأخضعت الشابة لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري بعدد 20 من البراغي والقضبان المعدنية والطعوم العظمية الصناعية، وتثبيت ودمج الفقرات، وشارك في العملية التي استمرت لـ"4" ساعات، فريق تخدير متمرس، وفريق تمريضي ماهر، كما استخدم فيها جهاز الملاحة العصبية، إضافة الى مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في إنجاحها.
واستطرد د. الخليفة أن المريضة نقلت إلى جناح التنويم مباشرة بعد العملية وبدأت في التحسن بشكل متسارع بعد خروجها من غرفة العمليات، إذ استطاعت المشي بعد أقل من "24" ساعة من العملية، مع فريق العلاج الطبيعي المتمرس، واستعادت قدرتها على الاستلقاء والنوم على ظهرها، فضلًا عن القوام والمظهر الطبيعي، بعد تعديل وضعية الحوض والكتف، كما أن طولها مع نجاح التعديل زاد بحدود "2" سم، وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة، وتوقع أن تستعيد كامل صحتها سريعًا، بعد استكمال البرنامج العلاجي.
يذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، يضم أفضل الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا وذوي خبرات عملية كبيرة، بالإضافة إلى أنه مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.