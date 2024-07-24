مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينهي معاناة شابة مع انحراف في العمود الفقري

واستطرد د. الخليفة أن المريضة نقلت إلى جناح التنويم مباشرة بعد العملية وبدأت في التحسن بشكل متسارع بعد خروجها من غرفة العمليات، إذ استطاعت المشي بعد أقل من "24" ساعة من العملية، مع فريق العلاج الطبيعي المتمرس، واستعادت قدرتها على الاستلقاء والنوم على ظهرها، فضلًا عن القوام والمظهر الطبيعي، بعد تعديل وضعية الحوض والكتف، كما أن طولها مع نجاح التعديل زاد بحدود "2" سم، وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة، وتوقع أن تستعيد كامل صحتها سريعًا، بعد استكمال البرنامج العلاجي.