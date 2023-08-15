استقطاب أكثر من 10 آلاف طالب من الداخل والخارج في برامج موهبة الإثرائية الصيفية

وشهدت البرامج الإثرائية التحاق 10,542 طالباً وطالبة من أصل 11.065 مقعداً متاحاً بنسبة 94%، ومن هذه البرامج "موهبة الإثرائي العالمي" الذي التحق به 405 طلاب وطالبات، بالإضافة إلى تسجيل طلبة ضمن مبادرة "الموهوبون العرب" من (البحرين، وقطر، وليبيا، وتونس، والمغرب) وطلبة الجوائز الخاصة بإبداع، والطلبة الحاصلين على جائزة خاصة في معرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF) من (عُمان، ومصر، والأردن، وباكستان، والبرازيل)، فيما قدّمت وزارة الاقتصاد قيمة 402,012 ريالاً كرعاية لتطبيق وحدة "الاقتصاد وريادة الأعمال " لـ 39 طالباً وطالبة.