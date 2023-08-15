استقطاب أكثر من 10 آلاف طالب من الداخل والخارج في برامج موهبة الإثرائية الصيفية

أسهمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" في تقديم العديد من البرامج الإثرائية للطلاب والطالبات الواعدين بالموهبة والإبداع، الذين تلقوا خلالها ولمدة ثلاثة أسابيع، معرفة وخبرات علمية متقدمة تنمّي قدراتهم ومهاراتهم، وتقدم لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها واختيار ما يتناسب ومواهبهم وطموحاتهم المستقبلية.
وشهدت البرامج الإثرائية التحاق 10,542 طالباً وطالبة من أصل 11.065 مقعداً متاحاً بنسبة 94%، ومن هذه البرامج "موهبة الإثرائي العالمي" الذي التحق به 405 طلاب وطالبات، بالإضافة إلى تسجيل طلبة ضمن مبادرة "الموهوبون العرب" من (البحرين، وقطر، وليبيا، وتونس، والمغرب) وطلبة الجوائز الخاصة بإبداع، والطلبة الحاصلين على جائزة خاصة في معرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF) من (عُمان، ومصر، والأردن، وباكستان، والبرازيل)، فيما قدّمت وزارة الاقتصاد قيمة 402,012 ريالاً كرعاية لتطبيق وحدة "الاقتصاد وريادة الأعمال " لـ 39 طالباً وطالبة.
والتحق ببرنامج "سفراء موهبة" 137 طالباً وطالبة، برعاية من وزارة الاقتصاد بقيمة 274,106 ريالات للطلبة المسجلين في البرامج الدولية التي تقدم دورات في مجال الاقتصاد لسبعة طلاب في أربعة برامج دولية.
واستقطبت البرامج مجموعة من الطلاب من مختلف الدول العربية، ليتم تدريسهم على مواد علمية إثرائية مكثّفة في المجالات البحثية والعلمية والتقنية ذات الأهمية الحيوية، ويكتسب الطلبة خلالها العديد من المهارات العلمية والشخصية، إضافةً إلى المشاركة في الأنشطة المتعددة والرحلات الميدانية داخل الجامعة وخارجها.
وتدرّب الطلاب العرب على يد خبراء دوليين رائدين في العناية بالموهوبين، وإكسابهم المعرفة الأكاديمية، والمهارات العلمية، في عدد من الوحدات العلمية الإثرائية، التي تشمل الكتابة الإبداعية، والتقنية الحيوية، والطاقة المتجددة، والعمارة والتصميم الإبداعي، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والتشريح ووظائف الأعضاء، والعلوم الطبية والحيوية، والأمن السيبراني، والثروات المعدنية والصخرية، وغيرها.
وضمن برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي تم تنفيذ 67 برنامجاً في 18 مدينة، وتسجيل أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، وذلك بزيادة 21% عن العام الماضي، بالإضافة إلى تسجيل طلبة ضمن مبادرة "الموهوبون العرب" ومن وزارات التعليم في دولة الإمارات ودولة قطر، كذلك مشاركة طلبة سعوديين لبرامج تابعة لدولة الإمارات ضمن مبادرة التبادل الطلابي بين موهبة ووزارة التعليم بدولة الإمارات.
وتم استحداث عددٍ من البرامج الجديدة في البرنامج الأكاديمي مثل تطبيق وحدة علوم الفضاء في بعض الجهات المنفذة للبرنامج، وتطبيق الكتابة الإبداعية بالتعاون هيئة الأدب والنشر والترجمة مع وزارة الثقافة في البرنامج المقام بجامعة الملك سعود، وتطبيق وحدة العمارة والتصميم الإبداعي بالتعاون هيئة فنون العمارة والتصميم مع وزارة الثقافة في بعض الجهات المنفذة للبرنامج.
وتبنّى برنامج موهبة الأكاديمي، إثراء المعرفة ورفع الكفاءة والاستعداد وبناء الخبرات العلمية والعملية وفق منهجيات عالمية، ويتضمن أنشطة تركز على تطوير المهارات الشخصية للطلبة، وتُعدُّهم للانطلاق والمشاركة الفاعلة والمتميزة في البرامج الأخرى التي ترعاها وتقدمها "موهبة" داخل المملكة وخارجها، كما يسهم البرنامج في توفير سواعد وطنية تغطي احتياجات التنمية ولتكون ضمن الكوادر المتميزة ذات الكفاءة العالية في سوق العمل المحلي والعالمي.
وتميّز البرنامج بتوسيع مدارك الطلبة العقلية والمعرفية، وتحديد واكتشاف المجال العلمي للطالب لوضع أهدافه المستقبلية، وكذلك تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية واكساب الطلبة مهارات القرن 21، كما يوفر البرنامج بيئة علمية وإثرائية تمكن الطلبة من مخالطة أقرانهم الموهوبين بنفس الفئة العمرية، إضافة إلى ممارسة أنشطة علمية تحت إشراف مختصين لإبراز قدراتهم الإبداعية، واستثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية.