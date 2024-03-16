طبق شعبي مهم في مائدة جازان الرمضانية.. ماذا تعرف عن "المغش"؟

يحرص أهالي منطقة جازان على إعداد أكلاتهم الشعبية التقليدية على موائد الإفطار الرمضانية، كموروث ثقافي توارثته الأجيال ، وظل حاضرًا ومتجددًا عامًا بعد عام .
ويُعد "المغش" الرمضانية في منطقة جازان، وحظي باختياره من قبل هيئة فنون الطهي كطبق لمنطقة جازان ضمن مبادرة "روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق" ، وهو وعاء حجري توضع فيه قطع اللحم والخضروات، ويُطهى في الميفا " التنور " .
وأجادت ربات البيوت في إعداد المغش وغيره من الأطباق الرمضانية ومنها الشوربة والخمير والسمك، معتمدات على "الميفا" كوسيلة تقليدية لطهي وجبات الإفطار الرمضانية خاصة، حيث تمنح نكهة مميزة لمختلف الأطباق الشعبية .