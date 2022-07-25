جامعة الملك سعود تستقبل طلبات التسجيل في برنامج التدريب الصيفي

من جهته، أوضح المشرف على البرنامج في عمادة السنة الأولى الدكتور عبدالمحسن الحارثي أن البرنامج الصيفي لتدريب المعلمين والمعلمات في اللغة الانجليزية يقام على مدى أربعة أيام في الأسبوع (من الأحد للأربعاء) من الساعة ٩ صباحاً إلى الساعة ١٢ ظهرًا، كما يتخلل البرنامج التدريبي العديد من الأنشطة التي تحاكي الواقع، وتحقق تطلعات المتدربين، مشيراً إلى أن البرنامج يقدم للمعلمين في مبنى السنة الأولى المشتركة على طريق الأمير تركي الأول، والمعلمات في مبنى العمادة في حي عليشة، علمًا بأن التسجيل سوف يكون على الرابط للتسجيل.