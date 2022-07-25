جامعة الملك سعود تستقبل طلبات التسجيل في برنامج التدريب الصيفي

بدأت جامعة الملك سعود ممثلةً في المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بكلية التربية وعمادة السنة الأولى المشتركة في استقبال طلبات التسجيل في برنامج التدريب الصيفي لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية للمعلمين والمعلمات، والذي ينطلق يوم الأحد القادم.
وأوضح عميد عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي أن العمادة حرصت منذ أول يوم عمل مع كلية التربية بجامعة الملك سعود ممثلة في المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية على السعي لتحقيق التميز والإبداع في مجال التدريب بما يلبي احتياجات المعلمين والمعلمات من مختلف التخصصات في المملكة العربية السعودية لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية الأساسية (التحدث والاستماع والقراءة والكتابة) بالإضافة إلى مجموعة من المهارات الفرعية الأخرى (تواصلية ولغوية).
وأضاف الدكتور الجريوي أن البرنامج يقدمه مدربون ومدربات متميزون في التدريس ولغتهم الأم "اللغة الإنجليزية"، مشيرًا إلى أن جميع المتقدمين والمتقدمات سوف يقدم لهم اختبار لتحديد المستوى لتوزيع المتدربين حسب مستوياتهم (مبتدئ - متوسط).
من جهته، أكد عميد كلية التربية رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور عثمان المنيع أن برنامج تدريب اللغة الإنجليزية الصيفي المقدم للمعلمين والمعلمات يعد من أهم البرامج التدريبية؛ لأنه مفتاح التطور المهني للمعلم، مؤكدًا على المستوى المتميز والجودة في العمل المقدم من عمادة السنة الأولى المشتركة التي باتت بيت خبرة ومفخرة لجامعة الملك سعود على ما تقدمه من أعمال مميزة ومتقنة.
من جهته، أوضح المشرف على البرنامج في عمادة السنة الأولى الدكتور عبدالمحسن الحارثي أن البرنامج الصيفي لتدريب المعلمين والمعلمات في اللغة الانجليزية يقام على مدى أربعة أيام في الأسبوع (من الأحد للأربعاء) من الساعة ٩ صباحاً إلى الساعة ١٢ ظهرًا، كما يتخلل البرنامج التدريبي العديد من الأنشطة التي تحاكي الواقع، وتحقق تطلعات المتدربين، مشيراً إلى أن البرنامج يقدم للمعلمين في مبنى السنة الأولى المشتركة على طريق الأمير تركي الأول، والمعلمات في مبنى العمادة في حي عليشة، علمًا بأن التسجيل سوف يكون على الرابط للتسجيل.