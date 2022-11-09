"الأفلام" تُنظم لقاءً افتراضيًا بعنوان "تحفيز الإنتاج السينمائي" في المملكة

ويتناول اللقاء الذي سيُعقد افتراضيًا عدة محاور، من أبرزها نبذة تاريخية حول أهم محطات إنتاج الأفلام في المملكة، وأبرز الوسائل المتاحة لتمويل الأفلام بالمملكة، أهم التجارب الدولية التي مرت على الضيوف المشاركين، وآلية تطوير المحتوى السعودي ليكون مؤهلًا للاستغلال التجاري، وأخيرًا إتاحة حلقة نقاشية مع أبرز الضيوف حول تحفيز الإنتاج السينمائي بالمملكة.