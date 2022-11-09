"الأفلام" تُنظم لقاءً افتراضيًا بعنوان "تحفيز الإنتاج السينمائي" في المملكة

تنظم هيئة الأفلام، اليوم، لقاءً مفتوحًا بعنوان "تحفيز الإنتاج السينمائي" في المملكة، تلتقي خلاله بعامة المهتمين في مجال صناعة الأفلام من الهواة والمحترفين؛ لتوعيتهم توعية المهتمين بهذا المجال الإبداعي وأهميته، وتحفيز الإنتاج السينمائي في المملكة، إلى جانب تشجيع المهتمين على الاستفادة من الفرص التمويلية.
ويتناول اللقاء الذي سيُعقد افتراضيًا عدة محاور، من أبرزها نبذة تاريخية حول أهم محطات إنتاج الأفلام في المملكة، وأبرز الوسائل المتاحة لتمويل الأفلام بالمملكة، أهم التجارب الدولية التي مرت على الضيوف المشاركين، وآلية تطوير المحتوى السعودي ليكون مؤهلًا للاستغلال التجاري، وأخيرًا إتاحة حلقة نقاشية مع أبرز الضيوف حول تحفيز الإنتاج السينمائي بالمملكة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة الأفلام على تنظيمها كنافذة اتصالية مع المهتمين والعاملين في قطاع الأفلام بالمملكة؛ وذلك بهدف توعيتهم وتحفيزهم حول الإنتاج السينمائي بالمملكة كوجهة محلية وعالمية جاذبة لصناعة الأفلام.