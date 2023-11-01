أديلايد الأسترالية تروي قصة 100 عام من الجمال.. هنا امتزج التاريخ مع الإبداع

ويتميّز نظام الرعاية الصحية في المدينة بمرات الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ؛ حيث تلبي خدمات الإسعاف بشكل منتظم وقت الاستجابة المستهدف وهو "15" دقيقة لحالات الطوارئ التي تهدّد الحياة؛ مما يضمن الوصول السريع إلى الرعاية الحرجة. كما تحظى خدمات الرعاية الصحية في مستشفيات الصحة النفسية والولادة والأطفال بأولوية قصوى في نظام الرعاية الصحية في المنطقة. ويعتبر انخفاض معدلات وفيات الأمهات في المنطقة هو نتيجة لهذه المبادرة، كما يتلقّى الرضّعُ رعايةً شاملة، ومعدلات تطعيم عالية، وتدخلًا جراحيًّا بشكل مبكر.

ودفعت قضية شيخوخة السكان في أديلايد إلى التركيز بشكل أكبر على خدمات رعاية المسنين؛ حيث تستثمر المدينة بشكل مستواصل في مرافق وخدمات رعاية المسنين؛ لتلبية احتياجات السكان المسنين القاطنين بها.