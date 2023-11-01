أديلايد الأسترالية تروي قصة 100 عام من الجمال.. هنا امتزج التاريخ مع الإبداع

إبراهيم عبدالفتاح- أديلايد أستراليا : إبان تكليف العقيد ويليام لايت بمهمة العثور على منطقة مناسبة لإنشاء مدينة أديلايد، لم يكن يتخيل أنها بعد أقل من قرنين من الزمن ستصبح المنطقة الأكثر زخمًا بالتاريخ والمدينة الأولى في جنوب أستراليا.
استهلّ لايت رحلته صوب السهول الواقعة شمال شبه جزيرة فلوريو، بين خليج سانت فنسنت غربًا وجبل لوفتي رينجز شرقًا. وفي غضون ذلك كانت التوجيهات الوحيدة لدى لايت هي تصميم مدينة بها شوارع متسعة يفيضها الجمال وساحات واسعة، فضلًا عن الممرات العامة للتجول.
وتظهر أديلايد في الوقت الحالي للعيان كواحدة من أفضل المدن تصميمًا في العالم. وفي الوقت ذاته لم تفقد أديلايد مجدها الماضي؛ حيث لا يزال التخطيط الاستعماري المبكر يبرز كأحد العناصر الأساسية التي تميز المدينة. ويقسم نهرُ تورينس أحياءَ المدينة الرئيسية. وبالمدينة في الوقت ذاته ستة ميادين تلتقي مع الطرق؛ مما يظهرها بنمط شبكي متميز.
وبالرجوع إلى تاريخ أديلايد، فمن الجلي أن المستوطنين الأوائل كان لهم تأثيرٌ كبيرٌ على تصميم المدينة. وعلى هذا النحو فأثناء قيام ويليام لايت بتصميم المدينة كانت الفكرة هي إنشاء مدينة خلّابة تجتذب المستوطنين الأحرار حيثما تلقوا ضمانات بحيازة الأراضي لهم. والأكثر من ذلك سينعم المستوطنون بمجموعة متنوعة من وسائل الراحة، متمثلة في الشوارع والميادين المتّسعة بالمدينة. ونتيجية لذلك فإن تصميم مدينة أديلايد سيعمل أيضًا على دمج الأراضي المحتجزة ليس فقط لتناسب المظهر الجمالي المبتكر، ولكن أيضًا لتلبية الجوانب الأساسية للمدينة الحديثة التي تشمل المراكز الترفيهية والمرافق الصحية.
ولا يزال المخطط الأصلي للمدينة جليًّا بعد مرور أكثر من "100" عام تميزه المعالم الرئيسية للمدينة؛ مثل بارك لاندز، وساحات المدينة.
وتبرز متنزهات أديلايد ليس فقط بسبب أهميتها التاريخية، ولكن أيضًا للحفاظ على مكانة المدينة. ويعي معظم سكان جنوب أستراليا في الوقت الحالي أهمية القيمة الاجتماعية المستمدّة من الطبيعة الأصلية لمدينة أديلايد؛ ونتيجة لذلك يُنظر إلى القيمة الاجتماعية التي تم تسليط الضوء عليها من خلال الحفاظ على أديلايد على أنها واحدة من أكثر الجوانب تكاملًا في أجواء وطبيعة المدينة.
وعلى نحو مماثل فقد تم تصميم مخطط مدينة أديلايد للاستفادة من تضاريس الأرض في جنوب أستراليا، والتي تظهر كواحد من أبرز الابتكارات التي قام بها مؤسس المدينة. وتقع المخططات الشبكية للمدينة والمتنزهات في وادي النهر الضحل الذي أشار إليه مؤسس المدينة ويليام لايت بأنها سهول أديلايد. ومن ناحية أخرى فقد تم تصميم شوارع أديلايد بطريقة تضفي جمالًا للمناظر من المتنزهات. وبالطريقة نفسها يمكن أيضًا مشاهدة الشوارع من تلال أديلايد.
وتم تصميم المتنزهات لاستيعاب الأطراف الرئيسية للمدينة، التي تشمل المستشفيات والمدارس والأسواق والطرق والحدائق النباتية والمكاتب الحكومية. وتعدُّ الحدائق النباتية من أكثر الملامح المذهلة في المدينة، مع تصميم تشجيري تم تنفيذه منذ القرن التاسع عشر. وإيجازًا: لا تزال أديلايد بارزة حتى الآن، وتعتبر من أهم إنجازات تخطيط المدن في القرن التاسع عشر.
ويعتبر تمثال العقيد ويليام لايت بمثابة فرصة لك لإعادة التواصل مع تاريخ أديلايد. وهذا التمثال هو تخليد لذكرى مؤسس مدينة أديلايد، ويقع في منطقة مونتيفيوري. يمثل التمثال تاريخ أديلايد الذي يعود إلى عام 1917م عندما بدأ التخطيط الأولي للمدينة. ويعدُّ جمال التمثال مشهدًا يمكن للجميع رؤيته.
ترتكز الرعاية الصحية في أديلايد، باعتبارها واحدة من أكثر المدن الأسترالية اكتظاظًا بالسكان؛ على الابتكار وتعزيز مستوى المهارة. ونتيجة لذلك فهي تقدم للمواطنين والزوار خدمات رعاية صحية عالية الجودة وآمنة وفعالة، ويعدُّ ذك أحدَ الأسباب الرئيسية التي تجعل أستراليا تحظى بأحد أعلى معدلات متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم.
وتعدّ مدينة أديلايد الأسترالية واحدة من المناطق الرئيسية التي تتمتع بأنظمة رعاية صحية جيدة التنظيم تخدم سكان جنوب أستراليا؛ حيث يوجد بها ما يزيد على "100.000" من مقدمي الرعاية الصحية من مختلف الأقسام، ويتضمن ذلك أطباء الرعاية الأولية، وأطباء التدريب التخصصي الحاصلين على تدريب متخصص، وعاملي الرعاية الصحية المساعدين والممرضين.
تتولّى إدارةُ الخدمات الصحية والرفاهية بجنوب أستراليا مسؤوليةَ شبكة الرعاية الصحية العامة في جنوب أستراليا، والتي تشكل جوهر هذا النظام. وتعتبر المرافق الطبية والمستشفيات في أديلايد هي الأكثر تطورًا؛ مما يجعلها واحدة من المناطق الرائدة في توفير الرعاية الصحية على مستوى العالم.
ويتميّز نظام الرعاية الصحية في المدينة بمرات الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ؛ حيث تلبي خدمات الإسعاف بشكل منتظم وقت الاستجابة المستهدف وهو "15" دقيقة لحالات الطوارئ التي تهدّد الحياة؛ مما يضمن الوصول السريع إلى الرعاية الحرجة. كما تحظى خدمات الرعاية الصحية في مستشفيات الصحة النفسية والولادة والأطفال بأولوية قصوى في نظام الرعاية الصحية في المنطقة. ويعتبر انخفاض معدلات وفيات الأمهات في المنطقة هو نتيجة لهذه المبادرة، كما يتلقّى الرضّعُ رعايةً شاملة، ومعدلات تطعيم عالية، وتدخلًا جراحيًّا بشكل مبكر.
ودفعت قضية شيخوخة السكان في أديلايد إلى التركيز بشكل أكبر على خدمات رعاية المسنين؛ حيث تستثمر المدينة بشكل مستواصل في مرافق وخدمات رعاية المسنين؛ لتلبية احتياجات السكان المسنين القاطنين بها.
يعدُّ عمل القطاعين العام والخاص معًا لتبني التكنولوجيا، مفيدًا لنظام الرعاية الصحية في أديلايد. وإبان جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل خاص زادت خدمات الرعاية الصحية عن بعد؛ مما أدّى إلى تطوير الوصول إلى الاستشارات الطبية وتقليل الحاجة إلى الزيارات الشخصية. وسيحصل سكان جنوب أستراليا على مجموعة واسعة من الخدمات، فضلًا عن مستوى أعلى من الرعاية نتيجة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويقدم نظام الرعاية الصحية في أديلايد الخدمات للزوار؛ مثل السائحين، والطلاب. ويتوجّب على الطلاب الدوليين الذين يدرسون في أستراليا التقدم بطلب للحصول على برنامج التأمين الصحي للطلاب الدوليين لتلقي علاج الرعاية الصحية في هذه المرافق عالية الجودة؛ مثل مستشفى رويال أديلايد التي تعتبر منشأة عامة للرعاية الصحية في أديلايد، وتقع في طريق بورت في أديلايد. ويعدُّ مرفق الرعاية الصحية جزءًا من شبكة الصحة المحلية المركزية في أديلايد، وهي من بين "11" شبكة للصحة العامة تشرف عليها إدارة الخدمات الصحية والرفاهية التابعة لحكومة جنوب أستراليا، مع القدرة على استيعاب "800" شخص، ويقوم مستشفى أديلايد الملكي بعلاج حوالي "85000" مريض منوم، و"400000" مريض عيادات خارجية سنويًّا.
ويقدم نظام الرعاية الصحية في أديلايد فوائد مرجعية في إدارة وتمويل أنظمة الرعاية الصحية العالمية الأخرى. وتتولّى وزارةُ الصحة في بعض الدول الأخرى مسؤوليةَ تطوير سياسات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التخطيط والقيادة والإشراف ومراقبة النتائج الصحية في نظام الرعاية الصحية في أديلايد. ويتم التحكم في هذه المهام من قبل حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية في أستراليا. وبما أنه تم تطبيقه ضمن نظام الرعاية الصحية الأسترالي؛ فإن البلدان الأخرى تستفيد من المقارنة المرجعية؛ مما يساعدها على زيادة مستويات الإدارة الإقليمية. ويمكن للبلدان الأخرى الاستفادة بشكل أكبر من القواعد المعيارية للرعاية الصحية في أديلايد؛ من خلال التحكم الفعال في نفقات الرعاية الصحية.
برنامج تطوير الناشئين في نادي أديلايد يونايتد كوسيلة للتطوير الإيجابي للشباب والأطفال في الرياضة
أعلن نادي أديلايد يونايتد عن تعيين اللاعب السابق والأكثر شعبية لدى النادي "مارسيلو كاروسكا" رئيسًا لبرنامج تطوير الناشئين"، ويعتبر إشراك الشباب في الرياضة وسيلة رئيسية لرعايتهم والتأثير عليهم بشكل إيجابي. ولقد كانت مدينة أديلايد، المدعومة من فريقها الرائد "أديلايد يونايتد" في الصدارة فيما يتعلّق بإلهام ودعم عدد أكبر من الأطفال والشباب للمشاركة في الرياضة. ويتجلّى ذلك من خلال برامج التطوير الرياضي في أديلايد، الذي لا يستهدف الأطفال فحسب، بل الشباب أيضًا.
ونظرًا لأنه النادي الأبرز في أديلايد، فقد خطّا "أديلايد يونايتد" أشواطًا كبيرة في تنمية الأطفال والشباب من خلال الرياضة. ويعتبر "أديلايد يونايتد" الفريقَ المحلي لمدينة أديلايد الذي تأسس عام "2003"، وانضمّ النادي إلى دوري كرة القدم الوطني بعد تأسيسه، وشارك في أول مسابقة دوري له في موسم 2003/ 2004.
ولقد لعب أديلايد يونايتد، بصفته ناديًا رياضيًّا، دورًا أساسيًّا في دعم الرياضة من خلال توجيه وتطوير الأطفال والشباب في الرياضة. وتتماشى مبادرة تطوير الرياضة مع سعي جنوب أستراليا لدعم الرياضة في البلاد. وتمّ إنشاء مؤسسات كبرى على مدار السنوات الماضية تهدف إلى تقديم العون للشباب والأطفال على الانتقال بنجاح إلى الرياضة، مع التأثير بشكل إيجابي على حياتهم.
ويعدّ برنامج تطوير الناشئين في نادي أديلايد يونايتد مثالًا على البرامج الموضوعة لتحفيز ورعاية الشباب في مجال الرياضة. وخضع البرنامج للتطوير وفقًا لمنهجيات فلسفية وتدريبية مستخدمة من أديلايد يونايتد. ويهدف البرنامج إلى تقديم العون للفتيان والفتيات الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين "5 و13" عامًا؛ مما يعمل على تعزيز قدراتهم في كرة القدم.
ويتم تقديم البرنامج في بيئة آمنة وشاملة تؤكد على العمل الجماعي والاحترام والمهارات الاجتماعية، تمامًا مثل فريق أديلايد يونايتد المحترف. ويتم تفعيل البرنامج من خلال إجراء دورات تدريبية موجهة نحو رفع وتطوير مهارات وقدرات اللاعب داخل وخارج الملعب.
وقام أديلايد يونايتد مؤخرًا بتعيين لاعب النادي السابق "مارسيلو كاروسكا" رئيسًا لبرنامج تطوير الناشئين. ويأمل النادي، بعد أن لعب دورًا مشابهًا في أكاديمية تدريب كرة القدم الخاصة به؛ في الاستفادة من خبرة كاروسكا في قيادة البرنامج. والأكثر أهمية من ذلك أن نادي أديلايد يونايتد اتخذ مبادرة لدعم أكاديمية تدريب كاروسكا من خلال دمجها في برنامج تطوير الناشئين.
وسيعمل برنامج تطوير الناشئين على رعاية المواهب بين جيل الشباب في أديلايد؛ من خلال منهج التطوير الشامل الذي لا يركز فقط على تطوير الرياضة، ولكن أيضًا على المهارات الحياتية الرئيسية.
وتعتبر مؤسسة أديلايد الرياضية مثالًا آخرَ على برنامج التطوير الرياضي الذي تستخدمه أديلايد للتأثير بشكل إيجابي على الشباب في مجال الرياضة. وهذه المؤسسةُ مكلّفةٌ بتطوير الرياضة من المستوى الأساسي إلى المستوى المهني. وأثناء وجود ذلك تعمل مؤسسة أديلايد الرياضية على تحقيق أهدافها؛ فيحقق معهد أديلايد الرياضي أهدافه، مع إرساء قيم العدالة والروح الرياضية والروح المعنوية ووحدة الفريق.
وبالتبعية لذلك يشارك معهد أديلايد الرياضي أيضًا في الأبحاث والاستشارات؛ حيث يحاولُ إرساءَ أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز تطوير الرياضات الشبابية. وإجمالًا كانت الاستراتيجيات التي تم تسليط الضوء عليها ضرورية في خلق مسار مستمر لتطور الرياضة، مع ترسيخ أساس تنمية الرياضات الشبابية.
ويبدأ تأسيس التنمية الإيجابية للشباب برعاية الأطفال، ومثالًا على ذلك: تعتبر مؤسسة "سوكر جويز" بمثابة مؤسسة أسترالية أخرى مكلفة بتطوير مهارات المتعة ومهارات الحياة الحيوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين "2 – 11" عامًا. وتقدم المؤسسة دروسًا غير تنافسية في كرة القدم، ليس في أديلايد فحسب، ولكن أيضًا في المدن الكبرى الأخرى في أستراليا.
وتلتزم مؤسسة "سوكر جويز" منذ تأسيسها بمساعدة الأطفال على تطوير مهارات حياتية إيجابية؛ من خلال السماح لهم بالاستفادة من الركائز الأساسية لتجربة طفولة صحية وفعالة واجتماعية. وقد سمح تقديم دروس كرة قدم شاملة وممتعة وديناميكية بالنجاح في التأثير بشكل إيجابي على تطوير الأطفال من خلال الرياضة.
لا تكتمل العطلة مطلقًا دون تذوّق المأكولات من مناطق وجنسيات وثقافات أخرى. وستستمتع في أديلايد بالطعام الذي يتم الحصول عليه من أفضل المزارع الأسترالية، بينما تحصل على فرصة للقيام بجولة في المزارع والتعرف على عملية الإنتاج. وحال كان التسوق هو الشيء المفضل لديك وترغب في إعادة بعض الأطباق الشهية المفضلة التي وجدتها إلى المنزل؛ فيوفر سوق أديلايد المركزي لك تشكيلة واسعة من الخضراوات والمأكولات البحرية، والمكونات الفريدة والفواكه والجبن. ويُرجى تذكّر أنه يتم الحصول عليها جميعًا من المزارع الأسترالية؛ مما يعني ضمنًا أنك تحصل على الأفضل.
يوجد هناك شيءٌ يثلج القلب في الفن والثقافة، خاصة عندما يكون غير مألوف لديك. وتضمّ أديلايد بعضًا من أكبر عروض التحف الأثرية في العالم للسكان الأصليين، بأكثر من "38000" عمل فني. وبالإضافة لذلك هناك المزيد من المزمع كشفه في معرض أديلايد الفني. وتعتبر أديلايد مدينة متميزة ومركزًا للإبداع؛ ويمكن ملاحظة كل ذلك في المهرجانات الثقافية والمتاحف واللوحات الجدارية الخارجية الدورية التي تصور الثقافة والفن بطريقة حية. وهناك شيء فريد يمكن للجميع الاستمتاع به مع وجود أكثر من "10" متاحف ومعارض فنية. ويشمل بعض من أفضل معارض المتاحف التي يمكنك استكشافها، معرض الفنون في جنوب أستراليا الزاخر بالجمال داخليًّا وخارجيًّا. ويحتوي المعرض على أكثر من "45000" عمل يعود تاريخها إلى ألفَيْ عام. وعلى الجانب الآخر سوف تحظى بالمتعة في معرض أديلايد الفني "ACE" المفتوح بأعمال حديثة وجذابة تلهمك لتحمل المخاطر عبر تغيير التصور الخاص بك. وتشمل المعارضُ الفنية الأخرى التي ستستحوذ عليك بشكل كبير معرضَ تاندانيا "Tandanya" الذي يتميّز بالتعبيرات الثقافية للسكان الأصليين، ومعرض جام فاكتوري "JamFactoy" الذي يتميّز استوديوهات معرض سيراميك المنازل والأثاث والزجاج والمعادن وغيرها.
تعدُّ أديلايد المكانَ الذي يحظى فيه البشر بفرصة لإعادة التواصل مع الطبيعة. ولا يوجد مكان أفضل يمتصُّ كل طاقة الطبيعة أثناء الاستمتاع بالهواء النقي والمناظر الخلابة من الحدائق النباتية. وتتميز حدائق أديلايد النباتية بمساحة تزيد على "124" فدانًا من الحياة النباتية الأكثر تميزًا وتنوعًا في أستراليا، كما أنها تتميز بمجموعة واسعة من المزارع الموضوعية؛ مثل فرست كريك ويتلاند "First Creek Wetland"، وحديقة الصحة التي تضمّ أكثر من "2500" نبات تساهم في شفاء حزمة واسعة من الأمراض والعدوى. وكما لو أن هذا ليس كافيًا، فيمكنك أيضًا الحصول على فرصة للاستمتاع بالعجائب الطبيعية في العالم، في حديقة الورود الدولية والحديقة الأسترالية الأصلية، وجميعها تقع في موقع خلّاب مليء بالمثالية الطبيعية.
يعدُّ شاطئ جيلانيلج "Glenelg" مثالًا للاستكشاف الذي يمثله شاطئ رملي أبيض فريد من نوعه، كما أنه لا يعدّ شاطئك المثالي؛ لأنه يتميز بالأنشطة الترفيهية، بما في ذلك الفنادق الجذّابة والمحلات التجارية المزدحمة، والمقاهي الخارجية، والمهرجانات الصيفية. ويمكنك كسائح الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية؛ مثل الغوص والسباحة مع الدلافين، والمشي لمسافات طويلة، وركوب الدراجات، واستكشاف طريق الاتحاد الذي يضمّ أكواخًا استعمارية وكثبانًا رملية. وتعدّ كينغستون بارك، أديلايد، هي محمية محيطية مفتوحة تضمّ العديد من الأنشطة الترفيهية الملائمة؛ لأنها وجهة مناسبة للعائلات. وسيحظى أطفالك بواحدة من أكثر العطلات التي لا تنسى.
تفتخر مدينة أديلايد بإرساء معايير جديدة في مجالات التعلم، متمثلة في نظام تعليمي عالي الجودة ومتنوع، بدءًا من الجامعات ذات المستوى العالمي، وإلى المدارس الابتدائية القائمة على التدريس المبتكر؛ حيث تعمل بكل تأكيد على تعزيز النمو الفكري على جميع المستويات.
ويوجد في الوقت الحالي ما يزيد على "70.000" طالب جامعي محلي وأجنبي، وجدوا ملاذًا في المدينة يتمثل في الدراسة أو العيش أو العمل. وتعتبر أديلايد موطنًا لبعض المؤسسات التعليمية الأكثر شهرة في العالم؛ ولذلك لا تزال تبرز كواحدة من أكثر المدن المفضلة للدراسة.
وللإجابة عن سؤال: لماذا تعدّ أديلايد أكثر جذبًا للطلاب لمواصلة دراستهم؟ فقد أجرينا استطلاعًا بين الطلاب المحليين والدوليين، وهنا يبرز السبب في أن أديلايد هي الخيار الأفضل لك لتطوير المشروع التعليمي الخاص بك.
تعدُّ أديلايد مركزًا للجامعات والكليات المعترف بها دوليًّا؛ لتميزها الأكاديمي. وفي الواقع تمّ تصنيف جامعات أديلايد ضمن أفضل "2%" من الجامعات على مستوى العالم، وأفضل ثلاث جامعات حكومية هي: جامعة فلندرز، وجامعة أديلايد، وجامعة جنوب أستراليا. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن منهج مدرسي أكثر تخصيصًا؛ تبرز جامعة تورنس؛ وهي مؤسسة أسترالية خاصة تقوم بتلبية احتياجاتك التعليمية.
وتقدم المؤسساتُ المشار إليها مجموعةً واسعة من التخصصات، بدءًا من درجات البكالوريوس، ودرجات الماجستير، وشهادات الدراسات العليا، ودبلومات الدراسات العليا، وغيرها. ويستفيد الطلاب أيضًا من خدمات الدعم الاجتماعي، مع الخدمات الاستشارية المتخصصة والبرامج الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك تعدُّ بيئة الدراسة مواتية لكل طالب؛ لأنها توفّر إحساسًا بالانتماء للمجتمع الذي لا يميّز ضدّ أي شخص لأي سبب كان. وفضلًا عن ذلك يحصل الطلاب على فرصة فريدة لمواصلة دراستهم بشكل ملائم.
بعد القبول في المؤسسة المفضلة لك، من المرجح أن يكون السؤال التالي الذي يدور في ذهنك حول الإقامة بمجرد وجودك في أستراليا. حسنًا: تعتبر أديلايد موطنًا لك نظرًا للتكلفة المعقولة للمعيشة، وتقدر تكلفة المعيشة في أديلايد بأنها أقلّ بنسبة "12%" من أي مكان آخر في أستراليا. وعليه فبصفتك طالبًا فتستمتع بأسلوب حياة وإعاشة ووسائل مواصلات متميزة، جميعها بميزانية محدودة.
في معظم المؤسسات التعليمية داخل المدينة، يجد الطلاب أنه من السهل التنقّل باستخدام مجموعة واسعة من الخيارات، بما في ذلك ترام المدينة، ونظام مترو أديلايد، وحتى ركوب الدراجات لأولئك الذين يهتمون بذلك.
يعدُّ أحد أهم التحديات التي أفاد الطلاب الدوليون أنهم واجهوها؛ هو الارتباك الثقافي. ويواجه الطلاب في معظم الحالات وقتًا صعبًا في التعود على معايير بلد جديد، بينما تتلاشى هوياتهم مع مرور الوقت. ويمثل الدين على سبيل المثال جزءًا هامًّا من حياة معظم الناس؛ ونتيجة لذلك فهناك حاجة لحماية معتقداتك دون الشعور بالارتباك بسبب ثقافة أخرى. ومن الجيد أن أديلايد هي المكان المناسب لك؛ حيث تعدُّ المدينة مركزًا للجنسيات والثقافات المتنوعة، وعليه فستجد مجتمعات ليس فقط من بلدك الأصلي، ولكن أيضًا من جنسيات أخرى تضفي إحساسًا بالوطن بالرغم من تقديم فرصة للتعلم من الآخرين.
إن هدف كل طالب هو الدراسة والارتقاء بمستوى المعيشة. ويعدُّ الحصول على فرصة عمل بعد سنوات من العمل الشاقّ هو المكافأة النهائية. وبعد التخرج من المرجح أن يُطلب منك البقاء في أديلايد، وهي مدينة ذات اقتصاد قوي وصناعات مزدهرة في جميع القطاعات، ووجود مثل هذه الصناعات يعني فرصًا لبدء حياتك المهنية. ويمكنك أيضًا التفكير في مشروع أكاديمي جديد مع التنويع في حياتك المهنية.
إن أحد الجوانب الأكثر تميزًا في أديلايد، هو نظام الرعاية الصحية. ويتميّز نظام الرعاية بخصائص رائعة لتغطية التأمين الصحي، خاصة للطلاب. وعلى سبيل المثال: تعتبر التغطية الصحية للطلاب الأجانب "OSHC" مثالًا على خطة التغطية الصحية التي تجعل الحصول على الرعاية الصحية أمرًا سهلًا للطلاب.
شبكة مترو أديلايد، منظومة الحافلات والقطارات والترام، لمساعدتك في التنقل بين أرجاء المدينة.
يعتبر التنقل بين أرجاء مدينة أديلايد أحد أسهل التجارب التي يمكنك القيام بها كسائح، مقارنة بأي مدينة رئيسية أخرى على مستوى العالم. ولا تعدّ المدينة ملائمة للمشاة وراكبي الدراجات فحسب، لكنها تتميز أيضًا بمجموعة متنوعة من خيارات وسائل النقل العام. وكما لو أن ذلك ليس كافيًا، فمن الممكن الوصول بسهولة إلى جميع أنظمة وسائل النقل العام في أديلايد، بغضّ النظر عن كونك غريبًا عن المدينة.
وبصفتك سائحًا يقوم بزيارة مدينة أجنبية، فإن المعضلة الأولى التي يواجهها معظم الناس هي كيفية التنقل. وقد أدّى توافر وكالات السفر مثل بوكينج دوت كوم "Booking.com"؛ إلى جعل السفر أكثر سهولة بالنسبة لمعظم الناس، غير أنّ هذا قد لا يكون خيارًا مناسبًا للجميع؛ حيث يفضل بعض الأشخاص التنقل بمفردهم؛ لأنه بمثابة شعور بالحرية والسلاسة.
وبمجرد وصولك إلى مطار أديلايد ستجد مجموعة متنوعة من خيارات السفر لمساعدتك في التنقل بين أرجاء المدينة. والأكثر أهمية من ذلك أنه لا داعي للقلق بشأن عملتك؛ لأن بطاقات الدفع في المترو متوفرة بسهولة للشراء في المطار، وتتيح لك بطاقة الدفع في المترو استخدام نظام وسائل النقل العام في الوقت المناسب لك، وأهم ما يميز شراء بطاقة الدفع في المترو هو أنك لست مضطرًّا لشرائها في المطار؛ لأنها متوفرة أيضًا لدى تجار التجزئة في جميع أنحاء المدينة.
وتتوفّر بطاقة الدفع في المترو في عدة خيارات تشمل بطاقة باس للدفع في المترو للزوار "MetroCard Visitor Pass"، وبطاقة الدفع في المترو العادية. وتتيح لك بطاقة باس للدفع في المترو التنقل غير المحدود باستخدام شبكة مترو أديلايد لمدة ثلاثة أيام، وهذه البطاقات متوفرة بسعر ثابت.
ويمكن استخدام بطاقة الدفع في المترو أيضًا كبطاقة خصم؛ حيث يتعيّن عليك تعبئة الرصيد بها قبل الاستخدام، والأكثر أهمية من ذلك أنه يمكنك تعبئة الرصيد في بطاقة الدفع في المترو باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم، أو حتى هاتفك، وهو ليس سريعًا فحسب؛ بل أكثر أريحية أيضًا.
وبمجرد الحصول على بطاقة الدفع في المترو المفضلة الخاصة بك، يمكنك استخدام شبكة الترام التي تعمل في جميع أنحاء المنطقة التجارية المركزية في أديلايد والضواحي الداخلية. ويعدّ نظام المترو في أديلايد ملائمًا لأي سائح؛ حيث إنه متوفر بسهولة على مدار الوقت، ويعمل كل "10" إلى "15" دقيقة.
وتعتبر شبكة مترو أديلايد شاملة ولا تميز بين الأشخاص على أساس إعاقتهم. واستنادًا على هذا النحو، تحتوي جميع الحافلات والقطارات والترام التابعة لشبكة المترو على سلالم لمساعدة الأشخاص على الصعود. وبالإضافة إلى ذلك هناك مقاعد ومساحات ذات أولوية، مع لافتات مخصصة للأشخاص المعرضين للخطر أو يحتاجون إلى مزيد من المساعدة. ويؤدي توافر المساحات والمقاعد إلى تلبية احتياجات مستخدمي الكراسي المتحركة أكثر من وسائل التنقل الأخرى، فضلًا عن مساعدة الحوامل وعربات الأطفال، والأشخاص الذين لديهم كلاب، ومساعدة الأشخاص الذين قد يواجهون تحديات في الوقوف بأريحية مثل كبار السن.
وتساعد شبكةُ مترو أديلايد أيضًا الأشخاصَ الذين يقومون بنقل أغراض كبيرة الحجم مثل الدراجات. وفي الحالات التي يكون فيها لدى أحد الركاب شيءٌ كبير الحجم يريد نقله، فربما يقوم سائق المترو بمساعدته بالرغم من أن الخدمة تقتصر على الأشخاص الذين يستخدمون القطارات. ويأخذ نظامُ المترو في الاعتبار أيضًا سلامةَ الركاب أمرًا بالغ الأهمية؛ ولهذا فقد يتم منع الركاب من ركوب الترام بأغراض تعتبر خطرة على الركاب الآخرين.
وختامًا: فإن شبكة مترو أديلايد تزوّد الركاب بمعلومات السفر المتاحة على موقعهم الرسمي على الإنترنت. وبصفتك سائحًا فلا داعي للقلق بشأن معلومات الوصول؛ حيث يتم نشر الجدول الزمني وبرنامج الرحلة على موقع المترو، وفي الآونة الأخيرة تم أيضًا دمج معلومات وسائل النقل العام في خرائط جوجل؛ مما يجعلها في متناول الجمهور.
احصل على فرصة فريدة لإعادة التواصل مع الطبيعة، كما يمكنك الاستمتاع بإجازتك في مدينة عصرية شاملة.
تصور هذه العطلة الفريدة التي ليس لها مثيل؛ حيث يمكنك الاستمتاع بالمطاعم التي تلهمك بالطعام، والشواطئ التي تساعدك على الشعور بالارتياح، والطعام الرائع ومصانع النبيذ المستخرج من المنتجات الأسترالية ذات الشهرة العالمية، والحدائق النباتية، والفن والثقافة، وحدائق الحيوان التي تضمّ حيوانات الكنغر والكوالا، ورحلة جبلية خارجية. ويبدو الأمر وكأنه مشهد في أحد أفلام الخيال العلمي من إنتاج شركة ديزني، أليس كذلك؟ حسنًا، لا يمكن أن تكون مخطئًا بشكل كبير؛ لأن كل هذه الكنوز مخبّأة في جوهرة واحدة ألا وهي أديلايد، جنوب أستراليا.
وتعدّ أديلايد واحدة من المدن القليلة التي تتمتّع بمتنزه وطني داخل المدينة؛ مما يجعلها ليس أكثر خضرة فحسب، بل أكثر جموحًا أيضًا. يُرجى التمعن؛ فتلك فرصة لإعادة التواصل بالطبيعة. وتظهر أديلايد جلية في جوانب متعددة؛ أولًا: تبعد المدينة عن المطار بـ"20" دقيقة فقط؛ مما يجعل حياتك كزائر أكثر سهولة. وبالاضافة لذلك فوفقًا لمؤشر ملاءمة العيش العالمي لعام 2021، تعدُّ أديلايد ثالث أكثر المدن ملاءمة للعيش على مستوى العالم.
وقمنا بإجراء مؤشر للسياحة والسفر في أديلايد، وإليك أهم الملامح التي ستستمتع بها خارج تجربة الإجازة الاعتيادية التي قد تكون معتادًا عليها.