تفتقر للاشتراطات الصحية.. ضبط شقة سكنية تُستخدم لتحضير وتخزين الأطعمة بجدة

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة، شقّةً سكنية بحي "الصفا" تستغلّها العمالة كمستودع ومكان لتحضير الأطعمة وتخزينها، دون الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة، المهندس عمرو الدقس، اليوم الخميس: إنه خلال الجولات المكثفة بالنطاق، تم ضبط الموقع المخالف الذي جرى استخدامه لتخزين وإعداد المأكولات بطريقة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية؛ لتزويد أحد المطاعم المخالفة بتلك الأطعمة.
وأوضح أنه تم رصد كميات من اللحوم المجمدة والمواد الغذائية المحضرة مسبقًا، وجرت مصادرتها وإتلافها، ومن ثَم إغلاق الموقع.
وأكّدت أمانة جدة عدم التهاون مع أي موقع لا يطبق الاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على من تثبت مخالفته، وعدم اتباع الإجراءات اللازمة في إعداد وتقديم وحفظ الأطعمة والمأكولات.