تفتقر للاشتراطات الصحية.. ضبط شقة سكنية تُستخدم لتحضير وتخزين الأطعمة بجدة

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة، المهندس عمرو الدقس، اليوم الخميس: إنه خلال الجولات المكثفة بالنطاق، تم ضبط الموقع المخالف الذي جرى استخدامه لتخزين وإعداد المأكولات بطريقة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية؛ لتزويد أحد المطاعم المخالفة بتلك الأطعمة.