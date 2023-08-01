حرارة متباينة ورياح.. "طقس الثلاثاء" كما يراه "الحصيني": هنا أمطار وحبات برد

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه يتوقع بحسب النماذج العددية للطقس، أن تكون أجواء اليوم الثلاثاء من حارة إلى حارة جداً نهاراً، وفجراً من معتدلة إلى تميل للاعتدال على معظم مناطق المملكة والخليج، مشيراً إلى أن المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة معتدلة نهاراً ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلاً.