حرارة متباينة ورياح.. "طقس الثلاثاء" كما يراه "الحصيني": هنا أمطار وحبات برد

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه يتوقع بحسب النماذج العددية للطقس، أن تكون أجواء اليوم الثلاثاء من حارة إلى حارة جداً نهاراً، وفجراً من معتدلة إلى تميل للاعتدال على معظم مناطق المملكة والخليج، مشيراً إلى أن المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة معتدلة نهاراً ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلاً.
وأضاف، عبر حسابه على "إكس"، يقول: "أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى أجزاءٍ من اليمن وعُمان".
وتابع: "متوقع رياح من خفيفة متوسطة أحياناً إلى شبه قوية على أجزاءٍ من المنطقة الغربية وشمال الشرقية من المملكة؛ إلا أن يصرفها الله".