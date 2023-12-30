بقرية زراعية متكاملة.. "البيئة" تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وأوضحت الوزارة أن القرية الزراعية التي تشارك بها في المهرجان الذي ينظمه نادي الإبل، تحت شعار '"عز لأهلها" في أرض الصياهد بالرياض، ويستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري؛ تضم مسرحًا لعقد ورش العمل الإرشادية وفعاليات للزوار، وشاشات للعروض المرئية الإرشادية وخدمات الثروة الحيوانية والزراعية، ومنصات رقمية لعرض إنجازات وخدمات الوزارة؛ وذلك بمشاركة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية.