ولي العهد: المملكة ستزيد عدد سفاراتها في أفريقيا لأكثر من 40 سفارة

وقال سمو ولي العهد، في كلمته خلال القمة السعودية الأفريقية التي افتتحت اعمالها اليوم الجمعه، أن المملكة تتطلع لضخ استثمارات جديدة في أفريقيا، بقيمة أكثر من 25 مليار دولار، وتقديم 5 مليارات دولارات تمويلا إضافيا لأفريقيا حتى 2030.