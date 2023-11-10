ولي العهد: المملكة ستزيد عدد سفاراتها في أفريقيا لأكثر من 40 سفارة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن المملكة ستزيد عدد سفاراتها في أفريقيا لأكثر من 40 سفارة.
وقال سمو ولي العهد، في كلمته خلال القمة السعودية الأفريقية التي افتتحت اعمالها اليوم الجمعه، أن المملكة تتطلع لضخ استثمارات جديدة في أفريقيا، بقيمة أكثر من 25 مليار دولار، وتقديم 5 مليارات دولارات تمويلا إضافيا لأفريقيا حتى 2030.
وأشار إلى أن المملكة حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.
وأكد أن المملكة والدول الأفريقية تدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.