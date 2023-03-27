اصطدام وانقلاب.. مصرع  20 شخصاً وإصابة آخرين في حادث مروري لـ"باص معتمرين" بعقبة شعار عسير

لقي قرابة 20 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون في حادث باص بعقبة شعار شمال عسير .
وقالت مصادر لـ"سبق" إن الحادث وقع عصر اليوم في عقبة شعار عسير ويعتقد أنه يقل معتمرين .
وأرجعت المصادر سبب الحادث إلى تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها .
وهرعت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لموقع الحادث الذي لا يزال العمل قائماً به والعقبة مغلقة إلى ساعة إعداد هذا الخبر ، في حين يجري نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة .
وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل فور ورودها.