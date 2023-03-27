محليات

اصطدام وانقلاب.. مصرع  20 شخصاً وإصابة آخرين في حادث مروري لـ"باص معتمرين" بعقبة شعار عسير

باشرته الجهات المعنية والهلال الأحمر: جرى نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة
عقبة شعار
عقبة شعار
سبق
سبق

لقي قرابة 20 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون في حادث باص بعقبة شعار شمال عسير .

وقالت مصادر لـ"سبق" إن الحادث وقع عصر اليوم في عقبة شعار عسير ويعتقد أنه يقل معتمرين .

وأرجعت المصادر سبب الحادث إلى تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها .

وهرعت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لموقع الحادث الذي لا يزال العمل قائماً به والعقبة مغلقة إلى ساعة إعداد هذا الخبر ، في حين يجري نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة .

وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل فور ورودها.

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