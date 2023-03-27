اصطدام وانقلاب.. مصرع  20 شخصاً وإصابة آخرين في حادث مروري لـ"باص معتمرين" بعقبة شعار عسير

وهرعت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لموقع الحادث الذي لا يزال العمل قائماً به والعقبة مغلقة إلى ساعة إعداد هذا الخبر ، في حين يجري نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة .