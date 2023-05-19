"زيلينسكي" في جدة.. جهود استثنائية لولي العهد لنزع فتيل الحرب الروسية- الأوكرانية

الجهود السعودية لإحلال السلام في العالم، جعلت المملكة شريكاً أساسياً في كل المباحثات واللقاءات والدعوات التي أطلقت لوقف الحرب الأوكرانية الروسية، وهو ما أثمر اليوم من نجاح الوساطة التي قادها الأمير محمد بن سلمان لإطلاق سراح عدد من الأسرى من دول مختلفة لدى الجانب الروسي، بالإضافة إلى الجهود الإنسانية، ومنها تقديم المملكة حزمتين من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار.