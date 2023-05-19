"زيلينسكي" في جدة.. جهود استثنائية لولي العهد لنزع فتيل الحرب الروسية- الأوكرانية

يبذل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- جهوداً استثنائية من أجل إنهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وإحلال السلام في المنطقة، وبذلك، يدعم سموه المبادئ التي قامت عليها المملكة، بأهمية نشر السلام في العالم، وإنهاء الخلافات والأزمات، بالحوار والتفاوض.
ومنذ بدأت الحرب الروسية ـ الأوكرانية، والمملكة موقفها ثابت لم يتغير بشأن تلك الحرب، إذ وقفت بمسافة واحدة من أطرافها، ودعت إلى إنهائها بالحوار والتفاوض، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
ومن هنا، دعمت المملكة كل الجهود الرامية إلى وقف تلك الحرب فوراً، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة، على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي أولى اهتماماً بالغاً ببذل الجهود السياسية مع مختلف الدول لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.
الجهود السعودية لإحلال السلام في العالم، جعلت المملكة شريكاً أساسياً في كل المباحثات واللقاءات والدعوات التي أطلقت لوقف الحرب الأوكرانية الروسية، وهو ما أثمر اليوم من نجاح الوساطة التي قادها الأمير محمد بن سلمان لإطلاق سراح عدد من الأسرى من دول مختلفة لدى الجانب الروسي، بالإضافة إلى الجهود الإنسانية، ومنها تقديم المملكة حزمتين من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار.
الحيادية التي تعلن عنها المملكة بصفة دائمة، في تعاملها مع الأزمة الأوكرانية ـ الروسية، تعكسها الزيارات المتبادلة بين المسؤولين السعوديين وطرفي الازمة، اللذين تأكدا من مصداقية تلك الحيادية، وأن المملكة دولة سلام، وتسعى في تعاملاتها مع القضايا والأزمات العالمية، إلى إحلال السلم، وجعله هدفاً عاماً، بعيداً عن أي مصالح خاصة، قد تفاقم المشكلة.
وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمملكة ومشاركته في أعمال القمة العربية الـ32 من منطلق إيمانه بحيادية موقف المملكة من الأزمة الروسية-الأوكرانية، وعدم انحيازها لأي طرف، وتمسكها بضرورة التزام الدول كافة بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وحرصها على توظيف علاقاتها الجيدة مع طرفي الصراع في التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وفي مرات عدة، شددت المملكة، على لسان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، على موقف المملكة إزاء الأوضاع في وأوكرانيا، وأشار إلى اهتمام الرياض بترسيخ قيم الانفتاح وحقوق الإنسان.
وأكد الأمير فيصل التزام بلاده بميثاق الأمم المتحدة، ودعمها المستمر لمبادئ الشرعية الدولية الهادفة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.
وأمام الأمم المتحدة، قال الأمير قيصل بن فرحان إنه في ظل ما يشهده العالم اليوم من حروب وصراعات، (في إشارة إلى الحرب الأوكرانية ـ الروسية) دعت المملكة إلى ضرورة العودة "لصوت العقل والحكمة، وتفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية، بما يوقف القتال ويحمي المدنيين ويوفر فرص السلام والأمن والنماء للجميع."