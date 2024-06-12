مع توافد الحجيج.. "الشؤون الدينية" تعزز مبادرة "وليطّوفوا" بكفاءات وطنية مؤهلة

وتشرف رئاسة الشؤون الدينية على تنظيم الأعمال الإدارية المتعلقة بالمطوفين، ومتابعة تنفيذ أعمالهم، والإشراف المباشر عليهم داخل المسجد الحرام، إضافة إلى توجيههم على اتباع السُنة في أداء المناسك، والتقيد بالأدعية المشروعة والمأثورة في الطواف والسعي، فضلًا عن حثهم على التعامل الحسن؛ لإظهار وسطية الإسلام وسماحته ورحمته، وإبراز الصورة المشرقة عن المملكة وأبنائها وما يبذلونه من جهود لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.