لتسهيل إجراءات مغادرة الحجاج.. "سدايا" تستكمل البنى التقنية لمنافذ المملكة

وعملت "سدايا" على تأمين دوائر الاتصالات الأساسية والاحتياطية في المنافذ؛ لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع في مناطق: (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، ونجران)، علاوة على دعمها بالموارد البشرية والأجهزة التقنية اللازمة لتطوير العمل بها، وتنفيذ الصيانة الوقائية لغرف البيانات وأجهزة الشبكة وأجهزة محطات العمل، مع تفعيل نظام المسافرين الحديث الذي أسهم في زيادة سرعة نقل البيانات وتقليل نسبة التوقفات.