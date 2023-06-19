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ولي العهد يلتقي الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض بالعاصمة الفرنسية

استعرضا ملف استضافة السعودية معرض "الرياض إكسبو 2030"
الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس
الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الفرنسية باريس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، السيد ديمتري كيركنتزس، وذلك خلال حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية معرض الرياض إكسبو 2030.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.

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