ولي العهد يلتقي الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض بالعاصمة الفرنسية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الفرنسية باريس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، السيد ديمتري كيركنتزس، وذلك خلال حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.