عبر تقنيات الاتصال المرئي.. "التعليم" تُدشِّن ملتقى تأهيل المبتعثين

وأكد وزير التعليم في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مبينًا أن استراتيجية الابتعاث التي أطلقها برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030) تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وسد حاجة السوق في قطاعات الدولة ومشاريعها ومبادراتها الواعدة.