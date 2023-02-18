موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"

أعلن سمو ولي العهد عن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، أكبر "داون تاون" حديث عالميًا في الرياض، وسيُسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال. وفي خطوة هي الأولى من نوعها.. قررت السعودية إرسال رائد ورائدة فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023م.
ونجحت مسابقة عطر الكلام، التي تنظمها "الهيئة العامة للترفيه"، في لفت الأنظار إليها، بعدما تأهل إليها 2116 مشاركًا من أكثر من 100 دولة. ورياضيًا، أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن إطلاق مسمى "كأس الملك سلمان للأندية" على البطولة العربية للأندية في نسختها المقبلة 2023.
وبعد سلسلة من الاستضافات للأحداث الرياضية الكبرى.. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في المملكة، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023.
وفي فلسطين، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها الاستفزازية وعلى رأسها اقتحام المسجد الأقصى وشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية وإقرار قانون سحب الجنسية.
وعالميًا، ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 38044 شخصًا، فيما يواصل فيه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.