موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"

أعلن سمو ولي العهد عن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، أكبر "داون تاون" حديث عالميًا في الرياض، وسيُسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال. وفي خطوة هي الأولى من نوعها.. قررت السعودية إرسال رائد ورائدة فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023م.