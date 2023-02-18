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موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"

"المربع الجديد" يعيد تشكيل العاصمة.. و180 مليارًا رافدًا للاقتصاد الوطني.. ووفاة لاعب دولي سابق
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
زيد الخمشي
زيد الخمشي

أعلن سمو ولي العهد عن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، أكبر "داون تاون" حديث عالميًا في الرياض، وسيُسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال. وفي خطوة هي الأولى من نوعها.. قررت السعودية إرسال رائد ورائدة فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023م.

ونجحت مسابقة عطر الكلام، التي تنظمها "الهيئة العامة للترفيه"، في لفت الأنظار إليها، بعدما تأهل إليها 2116 مشاركًا من أكثر من 100 دولة. ورياضيًا، أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن إطلاق مسمى "كأس الملك سلمان للأندية" على البطولة العربية للأندية في نسختها المقبلة 2023.

وبعد سلسلة من الاستضافات للأحداث الرياضية الكبرى.. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في المملكة، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023.

وفي فلسطين، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها الاستفزازية وعلى رأسها اقتحام المسجد الأقصى وشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية وإقرار قانون سحب الجنسية.

وعالميًا، ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 38044 شخصًا، فيما يواصل فيه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا ومواطنة لتبرعهم بالدم 10 مرات
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
13 قرارًا في جلسة "الوزراء" بقصر عرقة.. اعتماد تنظيمات عدة وتأكيد على وقوف المملكة مع متضرري الزلزال
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
أكبر "داون تاون" حديث عالميًّا في الرياض.. ولي العهد يعلن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
سمو ولي العهد يصدر قراراً بتعيين البنيان رئيساً لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
أمير مكة يجري فحوصات طبية تكللت بالنجاح
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
"الخارجية": السعودية تؤكد رفضها الاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
عبور 10 شاحنات إغاثية من "إغاثي الملك سلمان" للمناطق السورية المتضررة من الزلزال
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 12 إلى مطار غازي عنتاب
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
"ساهم".. إجمالي التبرعات لمتضرري الزلزال يتخطى الـ385 مليون ريال
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
"أمن الدولة": مركز الملك سلمان للإغاثة هي الجهة الوحيدة المصرّح لها بالتبرع خارج الوطن
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
وزير الخارجية التركي يثمّن الاستجابة السريعة للفرق الإغاثية السعودية في نجدة منكوبي الزلزال ببلاده
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
"الحقيل": ولي العهد وجه بتخصيص 100 مليون متر لمشاريع إسكانية
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
وزير التجارة: إصدار ولي العهد نظام الإفلاس انتشل أسرة "القصيبي" من محنتها
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
"ريانة" و"القرني".. المملكة تعود للفضاء بإرسال رائدة ورائد فضاء لمحطة الفضاء الدولية
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
12 مليون ريال و12 مُحكِّماً.. اهتمام كبير من المملكة بمسابقة "عطر الكلام"
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
فعاليات "تقويم الرياض" تجذب 14 مليون زائر
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
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موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
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موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
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موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
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موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
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موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
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موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
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موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
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موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
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موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
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موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
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بعد سلسلة من الاستضافات للأحداث الرياضية الكبرى.. السعودية تستضيف نسخة كأس العالم للأندية 2023
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موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
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موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
وفاة لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق يوسف السالم
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
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موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون سحب الجنسية وتؤكد: جائر وعنصري
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
وزير بسلطات الاحتلال يُصدر أمرًا بمعاقبة الأسرى الفلسطينيين أثناء الاستحمام
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
لبنان.. محتجون غاضبون يحطمون بنوكاً تجارية ويضرمون النار فيها
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 38044 شخصاً
موجز "سبق" الأسبوعي: "الفزعة" السعودية حاضرة في "تركيا" و"سوريا".. و"السعوديون" يعودون للفضاء عبر "ريانة" و"القرني"
البيت الأبيض يوضح حقيقة شائعة الكائنات الفضائية

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