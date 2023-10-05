تجسيدًا لمعاني الوفاء.. ١.٢ مليون طالب وطالبة في الرياض يحتفون بمعلميهم ومعلماتهم

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع في كلمة نُشرت في حساب الإدارة على منصة (X) بهذه المناسبة: الاحتفاء بيوم المعلم يأتي تأكيداً على دوه والرسالة السامية التي يحملها في بناء الفكر الناضج والمعتدل، والذي ينعكس إيجاباً على نفوس أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والمجتمع بشكل عام.