تجسيدًا لمعاني الوفاء.. ١.٢ مليون طالب وطالبة في الرياض يحتفون بمعلميهم ومعلماتهم

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بيوم المعلم بالعديد من الفعاليات والبرامج، تأكيداً لمكانته والدور الرائد الذي يقوم به والرسالة السامية التي يقدمها.
وشهدت مدارس تعليم الرياض زيارات من مسؤولي الإدارة للمشاركة في فعاليات الاحتفاء بيوم المعلم والذي حمل هذا العام شعار "المعلمون الذين نحتاج للتعليم الذي نريد".
وعبّر الطلاب والطالبات عن عظيم امتنانهم ومشاعرهم لمعلميهم في مدارس "تعليم الرياض"، والتي شهدت فعاليات متنوعة جسد خلالها الطلاب والطالبات معاني الوفاء والتقدير لمعلميهم ومعلماتهم.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع في كلمة نُشرت في حساب الإدارة على منصة (X) بهذه المناسبة: الاحتفاء بيوم المعلم يأتي تأكيداً على دوه والرسالة السامية التي يحملها في بناء الفكر الناضج والمعتدل، والذي ينعكس إيجاباً على نفوس أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والمجتمع بشكل عام.
من ناحيته، قال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري: أكثر من ١.٢ مليون طالب وطالبة في أكثر من ٦ آلآف مدرسة احتفوا بمعلميهم تقديراً لعطائهم ودورهم المحوري في المنظومة التعليمية.
وأشار إلى أن حسابات مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على منصات التواصل الاجتماعي تفاعلت وبشكل كبير مع فعاليات الاحتفاء بيوم المعلم وأبرزت العديد من الأنشطة والصور لتكريم المعلمين والمعلمات والاحتفاء بهم تقديراً لعطائهم واعترافاً بفضلهم.
وذكر الثميري أن الإدارة أطلقت مؤخراً حملة إعلامية خاصة بهذه المناسبة تستهدف استثمار المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لإبراز دور المعلم وتعزيز مكانته.
ولفت إلى أن الإدارة وضعت خطة عامة للاحتفاء بيوم المعلم وفق توجيهات وزارة التعليم تتضمن العديد من البرامج والفعاليات.