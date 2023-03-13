جدة.. كلية الاتصالات والإلكترونيات تهيئ 400 متدرب مستجد

وأوضح المهندس "العامودي" أن البرنامج سيستمر لمدة يوم الاثنين فقط، لافتاً إلى أن المتدربين الجدد سيقومون بزيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين، للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية، معلناً ترحيبه بالمتدربين المستجدين، وقدم لهم العديد من النصائح التي تهم خلال مسيرتهم بالكلية.