جدة.. كلية الاتصالات والإلكترونيات تهيئ 400 متدرب مستجد

استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم، المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثالث، لبرنامج البكالوريوس والدبلوم وبمختلف الأقسام التخصصية، التي تضمها الكلية، ونفذت إدارة شؤون المتدربين التابعة لوكالة الكلية برنامج تهيئة لـ400 متدرب مستجد.
حضر الاستقبال والبرنامج عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، ووكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس طارق الغامدي، ووكيل الكلية للتدريب المهندس محمد الصباغ، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريب بالكلية.
وأكد عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات لهم، مشددًا على ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي؛ لما يخدمهم مستقبلاً، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدرب وتعريفه بأنظمة الكلية ولوائحها.
وأوضح المهندس "العامودي" أن البرنامج سيستمر لمدة يوم الاثنين فقط، لافتاً إلى أن المتدربين الجدد سيقومون بزيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين، للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية، معلناً ترحيبه بالمتدربين المستجدين، وقدم لهم العديد من النصائح التي تهم خلال مسيرتهم بالكلية.
وفي نهاية اللقاء، كرّم عميد الكلية المتدربين المتميزين والمتفوقين في الفصل التدريبي السابق، بتقديم الشهادات والحوافز المادية.