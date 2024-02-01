"بازل.. علامة فارقة في عالم العطور وإسهامات خيرية لا تتوقف

وأسهمت "بازل" بمبادراتها الخيرية في كفالة 136 طفلًا يتيمًا، وترميم أكثر من 25 ألف منزل، بينها 12 منزلًا تم ترميمها بالتعاون مع مؤسسة "سين" الوقفية، فضلًا عن تعاونها المستمر مع جمعية "إنسان".