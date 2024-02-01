"بازل.. علامة فارقة في عالم العطور وإسهامات خيرية لا تتوقف

نجحت "بازل" العلامة التجارية السعودية المميزة في عالم العطور المستوحاة في كسب ثقة المستهلك السعودي خلال فترة قصيرة، لتتمكن من اعتلاء صدارة مجالها كأبرز "براند" سعودي للعطور المستوحاة.
وتمكّن متجر "بازل" خلال الفترة الماضية من بيع مليوني عبوة عطر، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة لدى المستهلكين في منتجاته التي تحظى بإقبال كبير لاسيما في ظل افتتاح العديد من الفروع لـ "بازل" في مختلف مناطق المملكة.
وتم خلال الفترة الماضية افتتاح 30 فرعًا لمتجر "بازل" في مختلف مناطق المملكة؛ من بينها 12 بالمنطقة الوسطى، 9 بالمنطقة الغربية، 4 بالمنطقة الجنوبية، 3 بالمنطقة الشرقية، وفرع واحد بالمنطقة الشمالية.
اللافت أن "بازل" انطلقت من نجاحها في عالم العطور المستوحاة لتطرق أبواب الأعمال الخيرية والمجتمعية، حيث تسهم بجزء من قيمة كل طلب في التبرع للجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية.
وأسهمت "بازل" بمبادراتها الخيرية في كفالة 136 طفلًا يتيمًا، وترميم أكثر من 25 ألف منزل، بينها 12 منزلًا تم ترميمها بالتعاون مع مؤسسة "سين" الوقفية، فضلًا عن تعاونها المستمر مع جمعية "إنسان".