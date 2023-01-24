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ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء العراقي بمناسبتَي النجاح في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي والفوز بكأس البطولة

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
واس
واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة محمد شياع السوداني؛ رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبتَي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة.

وقال ولي العهد: "يسرنا بمناسبتَي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيدٍ من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق".

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