"العقار" و"الموارد البشرية" تنفّذان جولات رقابية مشتركة للتأكد من التزام المنشآت بالتوطين

يشار إلى أنّ الجولات الرقابية المشتركة تعدّ من مسارات أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة، حيث تعمل الهيئة العامة للعقار على أعمال الرقابة والامتثال وفق أربعة مسارات رئيسة، وهي: فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقّق من نظامية عمل المُنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، ومسار حملات الرقابة التي تشارك فيها ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة أو الاتصال عبر الرقم الموحد (199011).