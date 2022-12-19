‬"الشؤون الإسلامية" ونظيرتها الإندونيسية تستعرضان تحضيرات المؤتمر الإسلامي لـ"آسيان"

وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول محاور عدة متنوعة تتضمن بيان خيرية الأمة وصلاحها وشمولها، وبيان أوجه الخيرية وشموليتها وأنها أمة اجتماع ورحمة والتفاف ونبذ للفرقة والاختلاف، كما تتضمن المحاور بيان أنها أمة سلام ورحمة للبشرية، ومن ضمن المحاور أيضًا التحذير من الغلو والتطرف وبيان الخيرية في الاعتقاد والعبادة والسلوك والأخلاق.