"جازان" الأولى بزراعة الحبوب و"الرياض" في النخيل والأعلاف و"مكة" بالخضراوات الصيفية

ومن بين أصناف النخيل احتل صنف الخلاص المرتبة الاولى من حيث عدد أشجار النخيل المزروعة في المملكة، حيث بلغ عدد أشجاره أكثر من 9 ملايين نخلة منها 7 ملايين نخلة مثمرة بكمية إنتاج بلغت 444 ألف طن، وإنتاج مبيع بلغ 387 ألف طن بقيمة ما يقارب 3 مليارات ريال. أما بالنسبة لعدد الأشجار الدائمة عدا أشجار النخيل فقد بلغ عددها أكثر من 37 مليون شجرة، شكلت الأشجار الُمثِمرة منها ما نسبته 77% وجاءت أشجار الزيتون في المرتبة الأولى بعدد 18 مليون شجرة وبكمية إنتاج بلغت 437 ألف طن، وقد بلغ المبيع منه 430 ألف طن، بقيمة 1.7مليار ريال.