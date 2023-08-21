"جازان" الأولى بزراعة الحبوب و"الرياض" في النخيل والأعلاف و"مكة" بالخضراوات الصيفية

كشفت نشرة مسح الإنتاج الزراعي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الإثنين، أن إجمالي كمية إنتاج الحبوب في المملكة بلغ 840 ألف طن عام 2021م.
وأظهر المسح أن إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب في المملكة 1,915 ألف دونم، وكانت المساحة المحصودة 1,849 ألف دونم بكمية إنتاج بلغت 840 ألف طن لعام 2021م.
وجاءت منطقة جازان الأولى بين المناطق الإدارية من حيث المساحة المزروعة بالحبوب، إذ بلغت 498 ألف دونم، كما جاء محصول القمح الأول بين المساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب حيث بلغت مساحته 914 ألف دونم، وبلغت كمية الإنتاج المبيع 538 ألف طن بقيمة 716 مليون ريال.. أما بالنسبة للمساحة المزروعة بالأعلاف فقد بلغت 2,083 ألف دونم بإنتاج بلغ 3,883 ألف طن.
وجاءت منطقة الرياض الأولى بين المناطق الإدارية من حيث المساحة المزروعة بالأعلاف، إذ بلغت 851 ألف دونم، وكان محصول البرسيم هو الأعلى من حيث المساحة المزروعة بالأعلاف، حيث بلغت 1,543 ألف دونم بإنتاج 2,781 ألف طن بقيمة إنتاج مبيع 2,988 مليون ريال.
وبلغت المساحة المزروعة بالخضروات الصيفية المكشوفة أكثر من 404 ألف دونم، بإنتاج تجاوز 983 ألف طن. وجاءت منطقة مكة المكرمة الأولى بين المناطق الإدارية من حيث المساحة المزروعة بالخضروات الصيفية بمساحة 186 ألف دونم وإنتاج أكثر من 467 ألف طن.
وأظهرت النتائج أن المساحة المزروعة بمحصول البطيخ كانت هي الأكبر بين محاصيل الخضراوات الصيفية؛ حيث بلغت 237 ألف دونم بكمية إنتاج 610 آلاف طن، بلغت كمية المبيع منه 599 ألف طن بقيمة 1.1مليار ريال.. أما بالنسبة للخضراوات المكشوفة الشتوية، فبلغت المساحة المزروعة منها 520 ألف دونم بإنتاج تجاوز 1.2 مليون طن.
وجاءت منطقة الرياض الأولى من بين المناطق الإدارية من حيث المساحة المزروعة بالخضراوات الشتوية، إذ بلغت 232 ألف دونم، وإنتاج أكثر من 585 ألف طن.
كما أظهرت النتائج أن المساحة المزروعة بمحصول البطاطس كانت الأكبر، حيث بلغت 159 ألف دونم بكمية إنتاج 424 ألف طن، بلغت كمية المبيع منه 403 ألف طن بقيمة 575 مليون ريال.
وبلغ إجمالي عدد أشجار النخيل في المملكة 36 مليون نخلة منها 28 مليون نخلة مثمرة عام 2021م، وبلغت كمية إنتاج التمور بالمملكة 1.6 مليون طن، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بين مناطق المملكة، من حيث عدد أشجار النخيل، حيث بلغ العدد فيها أكثر من 9 ملايين نخلة، وبلغت كمية الإنتاج المبيع 385 ألف طن بقيمة 3 مليارات ريال.
ومن بين أصناف النخيل احتل صنف الخلاص المرتبة الاولى من حيث عدد أشجار النخيل المزروعة في المملكة، حيث بلغ عدد أشجاره أكثر من 9 ملايين نخلة منها 7 ملايين نخلة مثمرة بكمية إنتاج بلغت 444 ألف طن، وإنتاج مبيع بلغ 387 ألف طن بقيمة ما يقارب 3 مليارات ريال. أما بالنسبة لعدد الأشجار الدائمة عدا أشجار النخيل فقد بلغ عددها أكثر من 37 مليون شجرة، شكلت الأشجار الُمثِمرة منها ما نسبته 77% وجاءت أشجار الزيتون في المرتبة الأولى بعدد 18 مليون شجرة وبكمية إنتاج بلغت 437 ألف طن، وقد بلغ المبيع منه 430 ألف طن، بقيمة 1.7مليار ريال.
أما مساحة الخضراوات المزروعة داخل البيوت المحمية في المملكة فقد بلغت 60 ألف دونم، موزعة على 130 ألف بيت محمي بإنتاج تجاوز 613 ألف طن.
وأظهرت نتائج المسح أن محصول الطماطم جاء الأول من حيث عدد ومساحة البيوت المحمية في المملكة، حيث بلغت مساحة البيوت منه 23 ألف دونم.
وبلغ إجمالي كمية الإنتاج منه 258 ألف طن، كان إجمالي كمية المبيع منها 247 ألف طن بقيمة بلغت 598 مليون ريال.
وفي جانب الثروة الحيوانية بلغ إجمالي عدد الضأن داخل الحيازات الزراعية لعام 2021 أكثر من 9 ملايين رأس، حيث إن سلالة النعيمي الأعلى بين السلالات.
وبلغ إجمالي عدد الماعز أكثر من 3 ملايين رأس، أما أعداد الإبل فبلغت أكثر من نصف مليون رأس.