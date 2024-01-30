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في ٣ مواقع بتبوك.. شاشات عرض لمباريات كأسي آسيا وموسم الرياض 2023

حرصًا من الأمانة على توفير بيئة مناسبة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بالمباريات
في ٣ مواقع بتبوك.. شاشات عرض لمباريات كأسي آسيا وموسم الرياض 2023

في إطار حرصها على أن تكون تبوك مدينة نابضة بالحياة متفاعلة مع الأحداث الرياضية؛ قامت أمانة منطقة تبوك بتركيب شاشات عرض لمباريات كأس آسيا وكأس موسم الرياض 2023 في ثلاث مواقع متفرقة من المدينة.

وقال مدير الإدارة العامة للتميز والتواصل المؤسسي المهندس محمد عسيري: حرصت الأمانة على تنوع مواقع الشاشات وتعددها؛ بحيث تغطي كافة أحياء المدينة حيث قامت بتركيب شاشة في منتزه الأمير فهد بن سلطان تخدم سكان أحياء شرق وشمال تبوك، كما وضعت شاشة عرض في جادة الأمير فهد بن سلطان لتخدم سكان وسط المدينة وزوار المنطقة التاريخية، وفي الحديقة المركزية تم تركيب شاشة عرض لتخدم سكان الأحياء الغربية والجنوبية للمدينة.

وبيّن المهندس عسيري أن هذه الخطوة تأتي حرصًا من الأمانة على توفير بيئة مناسبة لعشاق كرة القدم، ليتسنى لهم الاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس آسيا وكأس موسم الرياض.

واختتم المهندس عسيري بأن الأمانة ستواصل جهودها في التفاعل مع كل المناسبات الوطنية والرياضية من خلال تخصيص مواقع ثابتة للشاشات ليتم من خلالها عرض كل المناسبات الوطنية والرياضية، للارتقاء بجودة الحياة في مدينة تبوك.

تبوك
مباريات كأس آسيا
كأس موسم الرياض 2023

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