في ٣ مواقع بتبوك.. شاشات عرض لمباريات كأسي آسيا وموسم الرياض 2023

وقال مدير الإدارة العامة للتميز والتواصل المؤسسي المهندس محمد عسيري: حرصت الأمانة على تنوع مواقع الشاشات وتعددها؛ بحيث تغطي كافة أحياء المدينة حيث قامت بتركيب شاشة في منتزه الأمير فهد بن سلطان تخدم سكان أحياء شرق وشمال تبوك، كما وضعت شاشة عرض في جادة الأمير فهد بن سلطان لتخدم سكان وسط المدينة وزوار المنطقة التاريخية، وفي الحديقة المركزية تم تركيب شاشة عرض لتخدم سكان الأحياء الغربية والجنوبية للمدينة.