بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لدعم التعليم في اليمن

وسيتم من خلال المشروع توفير الزي المدرسي والحقيبة المدرسية لـ11,586 طفلًا يمنيًّا، وإعادة تأهيل وتحسين البيئة التحتية لـ23 مدرسة في محافظات حضرموت، المهرة، عدن، حجة.