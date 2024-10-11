الرياض توقع مذكرة تفاهم مع سيئول لتعزيز التعاون في المدن الذكية والتنمية المستدامة

تأتي هذه المذكرة بناءً على تفويض من مجلس الوزراء السعودي لتعزيز العلاقات الثنائية بين المدينتين. وتهدف المذكرة إلى تحقيق المنفعة المتبادلة في عدة مجالات، منها إدارة وتشغيل المدن، التبادل الثقافي، المدن الذكية، والتخطيط الحضري المستدام.