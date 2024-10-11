الرياض توقع مذكرة تفاهم مع سيئول لتعزيز التعاون في المدن الذكية والتنمية المستدامة

وقّع سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، مذكرة تفاهم مع عمدة مدينة سيئول، السيد أوه سيه هون، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الكورية الجنوبية.
تأتي هذه المذكرة بناءً على تفويض من مجلس الوزراء السعودي لتعزيز العلاقات الثنائية بين المدينتين. وتهدف المذكرة إلى تحقيق المنفعة المتبادلة في عدة مجالات، منها إدارة وتشغيل المدن، التبادل الثقافي، المدن الذكية، والتخطيط الحضري المستدام.
تشمل الاتفاقية التعاون في إدارة البنية التحتية، المتنزهات والحدائق، إدارة الأصول والأراضي، الحكومة الرقمية وإدارة البيانات، والخدمات البلدية. كما تتناول إدارة النفايات وإعادة تدويرها، إلى جانب تبادل الخبرات واستضافة الفعاليات والمؤتمرات المشتركة.
كما عقد سموه اجتماعًا ثنائيًا مع عمدة سيئول، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي وتبادل وجهات النظر حول التطورات في مجالات التنمية الحضرية، بما يدعم أهداف المدن الذكية والتطوير المستدام بين المدينتين.