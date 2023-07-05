انضمام أكثر من 140 طالبًا وطالبة لمعسكرات "سدايا" و"كاوست" حول الذكاء الاصطناعي

انضم أكثر من 140 طالبًا وطالبة في المرحلتين الثانوية والجامعية تم ترشيحهم من بين أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من مختلف أنحاء المملكة إلى ثلاثة معسكرات صيفية حول الذكاء الاصطناعي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في مقر أكاديمية كاوست بمدينة ثول وجامعة أكسفورد البريطانية.