"هيئة العقار": بدء أعمال السجل العقاري في الرياض اليوم.. نقلة نوعية ويتبعها كل المناطق

يُذكر أنَّ "مركز خدمة مستفيدي السجل العقاري" في رويال مول بمدينة الرياض الذي افتتح مؤخرًا ويتم تشغيله عن طريق شركة "السجل العقاري" يستقبل المستفيدين طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، حيث تم تجهيزه لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002، والذي تم تخصيصه للإجابة عن أية استفسارات أو متابعة الطلبات.