بمهرجان ولي العهد.. هجن الطائف تتميّز في أول سباقات الجذاع

انتزعت البكرة "بشاير" لمالكها رشيد حمد بن جبرين؛ لقب المطية الأسرع، بتحقيقها المركز الأول في الشوط الصباحي الثالث بتوقيت 7:43.516 دقيقة.
جاء ذلك خلال انطلاقة منافسات الجذاع (جذاع، بكار) التي تستمر يومين بواقع 10 أشواط في الفترة الصباحية، و8 أشواط في الفترة المسائية لمسافة 5 كم.
وتميّزت هجن الطائف في أول سباقات فئة الجذاع ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد 2022، بحصولها على المراكز الأولى في 4 أشواط من خلال البكرة "مشكوره" لحمدان محمد العميمي؛ بتحقيقها الفوز في الشوط الأول، ثم "مبلش" لنواف فلحان القرشي؛ بالفوز بالشوط الثامن، ثم البكرة "بلشه" والقعود "مبلش" لمالكها عاطف عطية القرشي؛ بحصولها على المراكز الأولى في الشوطين التاسع والعاشر.
وجاءت نتائج بقية المراكز الأولى بالأشواط الأخرى، كالتالي: "مبلش" لصالح محمد الرشيد؛ "معاند" لمحمد مسلم العامري؛ "زعفران" لنادر فلاح آل رشيد؛ "جبار" لنايف علي العجمي؛ "الظبي" لصالح محمد الكربي.