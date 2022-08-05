بمهرجان ولي العهد.. هجن الطائف تتميّز في أول سباقات الجذاع

وتميّزت هجن الطائف في أول سباقات فئة الجذاع ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد 2022، بحصولها على المراكز الأولى في 4 أشواط من خلال البكرة "مشكوره" لحمدان محمد العميمي؛ بتحقيقها الفوز في الشوط الأول، ثم "مبلش" لنواف فلحان القرشي؛ بالفوز بالشوط الثامن، ثم البكرة "بلشه" والقعود "مبلش" لمالكها عاطف عطية القرشي؛ بحصولها على المراكز الأولى في الشوطين التاسع والعاشر.